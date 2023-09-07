لقطات لصفع رئيس شركة طيران أمريكية بفطيرة على وجهه

تعرض رئيس شركة طيران Ryanair الأمريكية مايكل أوريلي لهجوم بفطيرة كريمة على وجهه من قبل ناشطات مناخ.

أمام المفوضية الأوروبية

جاء ذلك لأنه يدير شركة تدمر البيئة حسب قولهن.

وبحسب الفيديو المتداول، تذوق مايكل بطعم الكريمة وقال: إنها لذيذة.

ووفقًا لوسائل إعلام، وقع الحادث أمام المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل.