لقطات لصفع رئيس شركة طيران أمريكية بفطيرة على وجهه طريقة إضافة ساعات العمل التطوعي للطلاب في مسارات الثانوية لحظة سقوط مصعد بداخله 5 إندونيسيين من علو مرتفع هبوط تدريجي لدرجات الحرارة والرطوبة في السعودية البريطانيون يشهدون أسوأ انخفاض في المعيشة منذ خمسينيات القرن الماضي 3 خطوات للإبلاغ عن السيارة المسروقة عبر أبشر الأرصاد: موجة حارة على مكة المكرمة غدًا مواطن غاضب من ترك القطط أمام محله لإبراء الذمة القضاء الفرنسي يحظر العباءة في المدارس تعاطي الحشيش وراء ارتفاع حوادث السيارات بكندا
تعرض رئيس شركة طيران Ryanair الأمريكية مايكل أوريلي لهجوم بفطيرة كريمة على وجهه من قبل ناشطات مناخ.
جاء ذلك لأنه يدير شركة تدمر البيئة حسب قولهن.
وبحسب الفيديو المتداول، تذوق مايكل بطعم الكريمة وقال: إنها لذيذة.
ووفقًا لوسائل إعلام، وقع الحادث أمام المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل.