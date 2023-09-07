Icon

لقطات لصفع رئيس شركة طيران أمريكية بفطيرة على وجهه Icon طريقة إضافة ساعات العمل التطوعي للطلاب في مسارات الثانوية Icon لحظة سقوط مصعد بداخله 5 إندونيسيين من علو مرتفع Icon هبوط تدريجي لدرجات الحرارة والرطوبة في السعودية Icon البريطانيون يشهدون أسوأ انخفاض في المعيشة منذ خمسينيات القرن الماضي Icon 3 خطوات للإبلاغ عن السيارة المسروقة عبر أبشر Icon الأرصاد: موجة حارة على مكة المكرمة غدًا Icon مواطن غاضب من ترك القطط أمام محله لإبراء الذمة Icon القضاء الفرنسي يحظر العباءة في المدارس Icon تعاطي الحشيش وراء ارتفاع حوادث السيارات بكندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
أمام المفوضية الأوروبية ببروكسل

لقطات لصفع رئيس شركة طيران أمريكية بفطيرة على وجهه

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
لقطات لصفع رئيس شركة طيران أمريكية بفطيرة على وجهه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعرض رئيس شركة طيران Ryanair الأمريكية مايكل أوريلي لهجوم بفطيرة كريمة على وجهه من قبل ناشطات مناخ.

أمام المفوضية الأوروبية

جاء ذلك لأنه يدير شركة تدمر البيئة حسب قولهن.

قد يهمّك أيضاً
قتلى ومفقودون في انهيار عقار سكني بالقاهرة

قتلى ومفقودون في انهيار عقار سكني بالقاهرة

هاتف أندرويد بمواصفات عصرية وسعر منافس من أوبو

هاتف أندرويد بمواصفات عصرية وسعر منافس من أوبو

وبحسب الفيديو المتداول، تذوق مايكل بطعم الكريمة وقال: إنها لذيذة.

ووفقًا لوسائل إعلام، وقع الحادث أمام المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هاتريك رونالدو يقود النصر لتحقيق أول فوز في دوري روشن
الرياضة

هاتريك رونالدو يقود النصر لتحقيق أول فوز...

الرياضة
30 فرقة ميدانية تعالج تزايُد أعداد قرود البابون بالسعودية
السعودية اليوم

30 فرقة ميدانية تعالج تزايُد أعداد قرود...

السعودية اليوم
النيجر تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد
العالم

النيجر تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة...

العالم
رونالدو يسجل الهدف الأول لـ النصر ضد الشباب
الرياضة

رونالدو يسجل الهدف الأول لـ النصر ضد...

الرياضة
القبض على 6 مخالفين امتهنوا الترصد لعملاء البنوك وسلبهم بمركبة مسروقة
السعودية اليوم

القبض على 6 مخالفين امتهنوا الترصد لعملاء...

السعودية اليوم
إخماد حريق في سطح مبنى تجاري بالرياض
السعودية اليوم

إخماد حريق في سطح مبنى تجاري بالرياض

السعودية اليوم
السفير السعودي لدى إيران يصل طهران لمباشرة مهام عمله
السعودية اليوم

السفير السعودي لدى إيران يصل طهران لمباشرة...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 52 كجم قات في جازان والقبض على مروج في الطائف
أخبار أمنية

إحباط تهريب 52 كجم قات في جازان...

أخبار أمنية