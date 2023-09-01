لقطات لطحالب تضيء شواطئ أستراليا

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لمجموعة كبيرة من الطحالب تضيء شاطئ في جنوب أستراليا، حيث استغل سكان بورت لينكولن هذه الظاهرة النادرة وتوجهوا إلى الشاطئ للاستمتاع بالماء المضيء.

إضاءة المحيط

من المعروف أن معظم الكائنات البحرية ذات القدرة على الإضاءة تعيش على عمق يبلغ حوالى 1000 متر تحت سطح البحر، وتتسبب تجمعات الزواحف البحرية من الطحالب في إضاءة المحيط عندما تكسر الأمواج أو عندما يتم إزعاج الماء.

وتعتبر الإضاءة الحيوية هي عملية كيميائية تحدث بشكل طبيعي في تلك الكائنات البحرية، وأكدت وزارة البيئة والمياه في أستراليا أن الأسماك والطحالب تقوم بإصدار الإضاءة الحيوية إما لإرباك الفرائس أو لجذبها.