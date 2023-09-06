لقطات لـ إسطنبول الغارقة وسط مياه الفيضانات

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توفي شخصان جراء فيضانات عارمة اجتاحت مدينة إسطنبول التركية، جراء أمطار غزيرة هطلت على نحو غير مسبوق.
وكانت الأرصاد الجوية التركية حذرت من أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية قد تشكل فيضانات وسيولًا في مناطق شمال إسطنبول.
وأظهرت تسجيلات مصورة نشرها مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أشخاصًا عالقين جراء الأمطار في الطرقات. وجرفت المياه سيارات من مواقفها.
⚡️Heavy flooding in Istanbul now pic.twitter.com/mdVtx48Ncr
— War Monitor (@WarMonitors) September 5, 2023
وشهدت سماء إسطنبول 1500 صاعقة رعدية وهطول 129 كيلوجرامًا من الأمطار في كل متر مربع حول منطقتي أرناؤوط كوي وباشاك شهير خلال ساعتين.
وذكر والي إسطنبول في تغريدة عبر موقع التواصل أن أمطارًا قوية سقطت في مناطق مختلفة في إسطنبول، خاصة في أرناؤوط كوي وباشاك شهير.
وحذر غول المواطنين من استخدام وسائل النقل مثل الدراجات النارية. وقال إنه حتى الآن تم استلام 1550 بلاغًا عن الفيضانات، فيما لم تسجل أي إصابات.
بدوره قال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو: إن معدل هطول الأمطار لكل متر مربع في أرناؤوط كوي بلغ 70 كيلوجرامًا.
وأضاف: “يعد تركز هطول الأمطار في المنطقة التي تقع فيها أحواض المياه خبرًا جيدًا لإسطنبول ولكننا نطلب من مواطنينا توخي الحذر”.