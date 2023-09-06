لقطات لـ 80 ألف سيارة عالقة بالصحراء بسبب الأمطار

شهدت صحراء نيفادا الأمريكية ازدحامًا مروريًّا غير مسبوق، بعد انتهاء مهرجان الفن المعاصر الذي يقام في مدينة بلاك روك. وحاول المشاركون في المهرجان أن يغادروا بأقصى سرعة، لكن الأمطار الغزيرة أعاقت الحركة على الطريق السريع، الذي كان من المفترض أن تنعطف نحوه آلاف السيارات.

مهرجان الفن المعاصر

وبحسب وسائل الإعلام، حضر هذا الحدث الذي استمر أسبوعًا، أكثر من 80 ألف شخص، الذي انطلقت فعالياته في 28 أغسطس الماضي واستمر حتى 4 سبتمبر الجاري. ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بسبب الطقس.

من المعروف أن المهرجان يقام كل صيف في بلاك روك، وهي مدينة مؤقتة يتم إنشاؤها سنويًّا خصيصًا للمهرجان في صحراء نيفادا.

ويسافر عشرات الآلاف من الحاضرين من وإلى المدينة على طول طريق سريع مكون من مسارين للوصول إلى المهرجان، الذي تم إلغاؤه في عامي 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.