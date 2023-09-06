Icon

وفاة مراهق أمريكي بسبب تحدٍّ على تيك توك Icon لقطات لـ 80 ألف سيارة عالقة بالصحراء بسبب الأمطار Icon خطأ شائع يعجّل الشيخوخة بشكل كبير Icon لقطات لـ إسطنبول الغارقة وسط مياه الفيضانات Icon الملك سلمان يبعث رسالة شفهية للرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو Icon رياح شديدة على ينبع والرايس حتى الـ7 مساءً Icon مشاورات فرنسية لسحب قواتها المحاصرة من النيجر Icon بهارات اسم الهند الجديد أثار جدلًا محليًّا وعالميًّا Icon شركة طيران تجبر سيدتين على الجلوس في مقاعد ملوثة Icon القبض على 5 مروجين للمخدرات بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
بعد انتهاء مهرجان الفن المعاصر بيرنينغ مان

لقطات لـ 80 ألف سيارة عالقة بالصحراء بسبب الأمطار

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ صباحاً
لقطات لـ 80 ألف سيارة عالقة بالصحراء بسبب الأمطار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت صحراء نيفادا الأمريكية ازدحامًا مروريًّا غير مسبوق، بعد انتهاء مهرجان الفن المعاصر الذي يقام في مدينة بلاك روك. وحاول المشاركون في المهرجان أن يغادروا بأقصى سرعة، لكن الأمطار الغزيرة أعاقت الحركة على الطريق السريع، الذي كان من المفترض أن تنعطف نحوه آلاف السيارات.

مهرجان الفن المعاصر

وبحسب وسائل الإعلام، حضر هذا الحدث الذي استمر أسبوعًا، أكثر من 80 ألف شخص، الذي انطلقت فعالياته في 28 أغسطس الماضي واستمر حتى 4 سبتمبر الجاري. ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بسبب الطقس.

قد يهمّك أيضاً
الرئيس الكاميروني يجري تعديلات استباقية واسعة النطاق داخل الجيش

الرئيس الكاميروني يجري تعديلات استباقية واسعة النطاق داخل الجيش

قاذفات أمريكية في بريطانيا لمواجهة روسيا

قاذفات أمريكية في بريطانيا لمواجهة روسيا

من المعروف أن المهرجان يقام كل صيف في بلاك روك، وهي مدينة مؤقتة يتم إنشاؤها سنويًّا خصيصًا للمهرجان في صحراء نيفادا.

ويسافر عشرات الآلاف من الحاضرين من وإلى المدينة على طول طريق سريع مكون من مسارين للوصول إلى المهرجان، الذي تم إلغاؤه في عامي 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة جدة تصدر وتجدد 9,603 شهادات صحية وتفحص 7,514 عينة غذاء
السعودية اليوم

أمانة جدة تصدر وتجدد 9,603 شهادات صحية...

السعودية اليوم
الخليج يزيد أوجاع الشباب بثلاثية
الرياضة

الخليج يزيد أوجاع الشباب بثلاثية

الرياضة
شهران لتحويل أموال إيران المجمدة بكوريا الجنوبية
العالم

شهران لتحويل أموال إيران المجمدة بكوريا الجنوبية

العالم
توضيح من حساب المواطن للمستفيدين المتواجدين بالخارج
حساب المواطن

توضيح من حساب المواطن للمستفيدين المتواجدين بالخارج

حساب المواطن
ماركو سيلفا: ميتروفيتش لن يتواجد أمام برينتفورد
الرياضة

ماركو سيلفا: ميتروفيتش لن يتواجد أمام برينتفورد

الرياضة
وظائف شاغرة لدى سابك في عدة تخصصات
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى سابك في عدة تخصصات

حصاد اليوم
إلقاء بقايا الطعام على الطريق لإطعام الطيور سلوك مستهتر وتشوه بصري
السعودية اليوم

إلقاء بقايا الطعام على الطريق لإطعام الطيور...

السعودية اليوم
فرسان السعودية منافس حاضر بأولمبياد المعلوماتية الدولي
السعودية اليوم

فرسان السعودية منافس حاضر بأولمبياد المعلوماتية الدولي

السعودية اليوم