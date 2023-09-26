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أطول لسان بحري في السعودية

لقطات للطبيعة الخلابة لشواطئ ورمال شبه جزيرة الطرفة بجازان

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٧ مساءً
لقطات للطبيعة الخلابة لشواطئ ورمال شبه جزيرة الطرفة بجازان
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، الطبيعة الخلابة لشواطئ ورمال شبه جزيرة الطرفة بمحافظة صبيا والتي تعد أطول لسان بحري في السعودية.

أحد كنوز جازان

وأظهر الفيديو جمال شبه جزيرة الطرفة والتي تعد أحد كنوز منطقة جازان، حيث تقع غرب مدينة صبيا بمسافة 30 كم، ويمتد هذا اللسان البحري لأكثر من 10 كم وعرض 0,5 كم.

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تلال وجزر

ويُرجح بأن رأس طُرفة قد تكون قبل أكثر من ستة ملايين سنة، وذلك مع بداية تكوّن الصدع الإفريقي الذي عمل على تغيير معالم جغرافية على امتداد الساحل الغربي والشرقي للبحر الأحمر.

واحتضنت المنطقة مدينة عثر التاريخية التي يرجع تاريخها إلى العصر الإسلامي المبكر، وتحتوي المنطقة على تلال مرتفعة تطل على الشاطئ، كما تحيط بها عدد من الجزر، وتتميز أنها تُعد من أفضل مواقع الغوص في البحر الأحمر.

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