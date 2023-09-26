جامعة حفر الباطن تحتفل باليوم الوطني الـ93 مسلح مجهول ينهي حياة البلوجر نور بي إم في بغداد لقطات للطبيعة الخلابة لشواطئ ورمال شبه جزيرة الطرفة بجازان رئيس مجلس الأمة الكويتي: السعودية الدولة الوحيدة القادرة على قيادة العالم 6000 مدرسة بالرياض تكتسي الأخضر احتفاءً باليوم الوطني فيصل بن فرحان يرأس أعمال لجنتين بمجلس التنسيق السعودي القطري سلسلة لقاءات فيصل بن فرحان في الدوحة ظاهرة فلكية تزين سماء السعودية الليلة مركز الملك سلمان للإغاثة يخطط لما بعد المعونة العاجلة السعودية تفوز برئاسة منظمة الآسوساي للفترة من 2027 – 2030
وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، الطبيعة الخلابة لشواطئ ورمال شبه جزيرة الطرفة بمحافظة صبيا والتي تعد أطول لسان بحري في السعودية.
وأظهر الفيديو جمال شبه جزيرة الطرفة والتي تعد أحد كنوز منطقة جازان، حيث تقع غرب مدينة صبيا بمسافة 30 كم، ويمتد هذا اللسان البحري لأكثر من 10 كم وعرض 0,5 كم.
ويُرجح بأن رأس طُرفة قد تكون قبل أكثر من ستة ملايين سنة، وذلك مع بداية تكوّن الصدع الإفريقي الذي عمل على تغيير معالم جغرافية على امتداد الساحل الغربي والشرقي للبحر الأحمر.
واحتضنت المنطقة مدينة عثر التاريخية التي يرجع تاريخها إلى العصر الإسلامي المبكر، وتحتوي المنطقة على تلال مرتفعة تطل على الشاطئ، كما تحيط بها عدد من الجزر، وتتميز أنها تُعد من أفضل مواقع الغوص في البحر الأحمر.
أطول لسان بحري في #السعودية..
لقطات توثق الطبيعة الخلابة لشواطئ ورمال شبه جزيرة الطرفة بمحافظة #صبيا بمنطقة #جازان
عبر:
@m_almawasi pic.twitter.com/vsTjamdmne
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 26, 2023