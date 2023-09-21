Icon

لقطات لمسيرة المجندات السعوديات احتفالًا باليوم الوطني Icon ضبط 1925 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon سانشو يثير غضب جماهير مانشستر يونايتد أثناء مباراة بايرن ميونخ Icon مطار دبي يشارك السعودية احتفالها باليوم الوطني الـ93 Icon ضبط مروج وإحباط تهريب القات بالجوف وجازان Icon فيصل بن فرحان: نتطلع لإسهام الحوار في اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار Icon التعاون يتقدم على الرائد بثنائية بيدرو والأحمد Icon تعادل الاتفاق ضد الطائي في الشوط الأول Icon السديس عن لقاء محمد بن سلمان: جمع الأصالة والمعاصرة لتحقيق الريادة الحضارية Icon هيئة الترفيه تطلق مبادرة صناع السعادة بنسختها الثانية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تقديم عرض احترافي مميز بالسلاح

لقطات لمسيرة المجندات السعوديات احتفالًا باليوم الوطني

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٢ مساءً
لقطات لمسيرة المجندات السعوديات احتفالًا باليوم الوطني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، مسيرة المجندات السعوديات التي تقدمها احتفالًا باليوم الوطني الـ93.

وأظهر الفيديو، مجموعة من المجندات وهن يحملن السلاح ويقدمن عرضًا مميزًا واحترافيًا ثم الدخول في مسيرة، احتفالًا باليوم الوطني السعودي الـ93.

قد يهمّك أيضاً
بيع تذاكر مباراة الاتحاد وأجمك بدوري أبطال آسيا مستمر

بيع تذاكر مباراة الاتحاد وأجمك بدوري أبطال آسيا مستمر

سيارة مجهولة تطلق النار على السفارة الأمريكية ببيروت

سيارة مجهولة تطلق النار على السفارة الأمريكية ببيروت

عروض عسكرية وفنية احترافية

وكانت وزارة الداخلية انتهت في وقت سابق، من استعداداتها النهائية الخاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 “عز الوطن 2″، والتي تنطلق بدءًا من اليوم الخميس وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وتشتمل على عروض عسكرية وفنية تمزج بين الاحترافية المهنية لمنسوبي وزارة الداخلية والإبداع الفني الموسيقي من خلال 7 لوحات تظهر الانضباطية والقوة الجسدية والمهارات المتعددة لدى القوات المشاركة.

كما تقيم الداخلية معارض ترفيهية وفنية للمواطنين والمقيمين والزوار، وتوضح أبرز مشروعاتها في الذكاء الاصطناعي والتقنية والاستثمار في الكوادر البشرية المدنية والأمنية، التي تعكس تطور السعودية وتترجم شعار المناسبة “نحلم ونحقق”، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الثقافي والاجتماعي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي
الرياضة

الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي

الرياضة
الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره بالخارج
السعودية اليوم

الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي
السعودية اليوم

تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار...

السعودية اليوم
وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء العودة من دفن والده
العالم

وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء...

العالم
الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته وجاذبيته للاستثمار
السعودية اليوم

الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته...

السعودية اليوم
بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف في حماية ذوي الاحتياجات
السعودية اليوم

بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف...

السعودية اليوم
الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات
السعودية اليوم

الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج...

السعودية اليوم
مبابي يتدخل لاستمرار فيراتي في باريس
آخر الاخبار

مبابي يتدخل لاستمرار فيراتي في باريس

آخر الاخبار