لقطات لمسيرة المجندات السعوديات احتفالًا باليوم الوطني

وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، مسيرة المجندات السعوديات التي تقدمها احتفالًا باليوم الوطني الـ93.

وأظهر الفيديو، مجموعة من المجندات وهن يحملن السلاح ويقدمن عرضًا مميزًا واحترافيًا ثم الدخول في مسيرة، احتفالًا باليوم الوطني السعودي الـ93.

عروض عسكرية وفنية احترافية

وكانت وزارة الداخلية انتهت في وقت سابق، من استعداداتها النهائية الخاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 “عز الوطن 2″، والتي تنطلق بدءًا من اليوم الخميس وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وتشتمل على عروض عسكرية وفنية تمزج بين الاحترافية المهنية لمنسوبي وزارة الداخلية والإبداع الفني الموسيقي من خلال 7 لوحات تظهر الانضباطية والقوة الجسدية والمهارات المتعددة لدى القوات المشاركة.

كما تقيم الداخلية معارض ترفيهية وفنية للمواطنين والمقيمين والزوار، وتوضح أبرز مشروعاتها في الذكاء الاصطناعي والتقنية والاستثمار في الكوادر البشرية المدنية والأمنية، التي تعكس تطور السعودية وتترجم شعار المناسبة “نحلم ونحقق”، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الثقافي والاجتماعي.