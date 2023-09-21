لقطات لمسيرة المجندات السعوديات احتفالًا باليوم الوطني ضبط 1925 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة سانشو يثير غضب جماهير مانشستر يونايتد أثناء مباراة بايرن ميونخ مطار دبي يشارك السعودية احتفالها باليوم الوطني الـ93 ضبط مروج وإحباط تهريب القات بالجوف وجازان فيصل بن فرحان: نتطلع لإسهام الحوار في اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار التعاون يتقدم على الرائد بثنائية بيدرو والأحمد تعادل الاتفاق ضد الطائي في الشوط الأول السديس عن لقاء محمد بن سلمان: جمع الأصالة والمعاصرة لتحقيق الريادة الحضارية هيئة الترفيه تطلق مبادرة صناع السعادة بنسختها الثانية
وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، مسيرة المجندات السعوديات التي تقدمها احتفالًا باليوم الوطني الـ93.
وأظهر الفيديو، مجموعة من المجندات وهن يحملن السلاح ويقدمن عرضًا مميزًا واحترافيًا ثم الدخول في مسيرة، احتفالًا باليوم الوطني السعودي الـ93.
وكانت وزارة الداخلية انتهت في وقت سابق، من استعداداتها النهائية الخاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 “عز الوطن 2″، والتي تنطلق بدءًا من اليوم الخميس وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.
وتشتمل على عروض عسكرية وفنية تمزج بين الاحترافية المهنية لمنسوبي وزارة الداخلية والإبداع الفني الموسيقي من خلال 7 لوحات تظهر الانضباطية والقوة الجسدية والمهارات المتعددة لدى القوات المشاركة.
كما تقيم الداخلية معارض ترفيهية وفنية للمواطنين والمقيمين والزوار، وتوضح أبرز مشروعاتها في الذكاء الاصطناعي والتقنية والاستثمار في الكوادر البشرية المدنية والأمنية، التي تعكس تطور السعودية وتترجم شعار المناسبة “نحلم ونحقق”، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الثقافي والاجتماعي.
فيديو | مسيرة المجندات السعوديات احتفالا باليوم الوطني 93 #نحلم_ونحقق#الإخبارية pic.twitter.com/rCyXRkuYFO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 21, 2023