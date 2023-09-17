لقطات لمصرع 4 من فريق الإنقاذ اليوناني بليبيا

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وقع حادث سير قاتل، أدى لوفاة 4 من عمال الإنقاذ اليونانيين، الذين جاءوا لتسلم مهام عملهم في عمليات الإنقاذ العالمية لمدينة درنة، وفقًا لمصادر ليبية.
وبحسب المصدر فإن حادث سير أليم أدى لمقتلهم، حيث كانوا قد وصلوا إلى البلاد قبل ساعات قليلة عبر مطار بنينا.
ولفت المصدر إلى أن عناصر الفريق التركي للإنقاذ بخير، على عكس ما انتشر في بادئ الأمر.
ووثق فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي احتراق حافلة بالكامل، قيل إنها كانت تقل عناصر من فريق الإنقاذ اليوناني.
وبدأت المساعدات الدولية تصل السبت إلى ليبيا لدعم الناجين من الفيضانات في مدينة درنة بعد 6 أيام على الكارثة، آتية من أوروبا والشرق الأوسط وبرامج تابعة للأمم المتحدة.