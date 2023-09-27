لقطات لهطول أمطار غزيرة على الطائف

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لتساقط الأمطار على الطائف اليوم الأربعاء، تزامنًا مع موجة أمطار مصحوبة برياح شديدة شهدتها مكة وعدد من محافظاتها، حيث أظهرت بعض اللقطات المتداولة شدة الرياح والأمطار، منذ أمس الثلاثاء.
وكانت العاصمة المقدسة قد شهدت هطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد والذي أصدر إنذارًا باللون الأحمر بشأن هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة.
وأفاد مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، بأن الحالة المطرية على مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، وتستمر حتى الـ 10 مساءً.
ويصاحب هذه الحالة هبوب رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.