لقطات لهطول أمطار غزيرة وسيول على الباحة

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شهدت منطقة الباحة، اليوم السبت، هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية شملت أجزاء من مدينة الباحة، ومحافظات المندق والمخواة وقلوة وبلجرشي والحجرة، وعددًا من المراكز التابعة لها، وبعض منتزهات المنطقة، حيث سال على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
ووثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة مع ظهور بروق وجريان سيول بوادي رحبة بمحافظة المخواة جنوب الباحة.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، نجران والمدينة المنورة.