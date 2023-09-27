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تستمر حتى الـ 10 مساءً

لقطات لهطول الأمطار الغزيرة على العاصمة المقدسة

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٩ مساءً
لقطات لهطول الأمطار الغزيرة على العاصمة المقدسة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو نشرته إمارة مكة المكرمة على حسابها بمنصة “إكس”، هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة، وسط تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد.

أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، إنذارًا باللون الأحمر بشأن هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة.

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وأوضح مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة المطرية على مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، وتستمر حتى الـ 10 مساءً.

ويصاحب هذه الحالة هبوب رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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