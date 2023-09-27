لقطات لهطول الأمطار الغزيرة على العاصمة المقدسة ضبط مواطن ضايق فتاة داخل مركبتها بالطائف الكشف عن هوية بطل فيلم قصة ملك الصحافة نفاد تذاكر مباراة الطائي والنصر بعد 13 دقيقة باتنا يمنح الفتح التقدم ضد الأخدود العروبة والوحدة يتعادلان بالشوط الأول وظائف شاغرة لدى قطار سار في 3 مدن وظائف شاغرة في رتال للتطوير العمراني سعود القحطاني ينسحب من تيك توك بسبب الإساءات المتكررة وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
وثق مقطع فيديو نشرته إمارة مكة المكرمة على حسابها بمنصة “إكس”، هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة، وسط تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، إنذارًا باللون الأحمر بشأن هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة.
وأوضح مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة المطرية على مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، وتستمر حتى الـ 10 مساءً.
ويصاحب هذه الحالة هبوب رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
#فيديو 🎥
أمطار #العاصمة_المقدسة
تصوير: عبدالاله السلمي pic.twitter.com/YfTZREUDjH
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) September 27, 2023