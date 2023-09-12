لقطات لهطول الأمطار الغزيرة وحبات البرد على الطائف

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وثقت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة مع حبات برد على محافظة الطائف، حيث سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.
وأظهرت فيديوهات متداولة، هطول الأمطار الغزيرة على طريق الهدا، وطريق الشفا، يصاحبها حبات برد وجريان السيول والشلالات.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.
في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.