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أثناء هطول الأمطار الغزيرة

لقطات ليلية جذابة لـ العاصمة المقدسة

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ مساءً
لقطات ليلية جذابة لـ العاصمة المقدسة
المواطن - فريق التحرير

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نشرت إمارة مكة المكرمة لقطات ليلية جذابة للأجواء في العاصمة المقدسة اليوم الأربعاء.

صاعقة رعدية

ووثقت الصور صاعقة رعدية تلامس برج الساعة أثناء هطول الأمطار الغزيرة، إذ تشهد منطقة مكة، حالة من التقلبات الجوية متمثلة في هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة، شهدتها مكة وعدد من محافظاتها، حيث أظهرت بعض اللقطات المتداولة شدة الرياح والأمطار، منذ أمس الثلاثاء.

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وشهدت العاصمة المقدسة هطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد والذي أصدر إنذارًا باللون الأحمر بشأن هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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