لقطات مذهلة لتساقط شلال مربة في عسير

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات مذهلة لشلال مربة في عسير، بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة منذ قليل.
وفي وقت سابق، كشفت صور رادارات الطقس التابعة للمركز الوطني للأرصاد، تأثر المرتفعات والسهول الساحلية من منطقتي عسير وجازان بالسحب الركامية الرعدية الممطرة.
وأكد مركز الأرصاد عبر حسابه بمنصة “إكس”، استمرار هطول الأمطار الغزيرة وحبات البرد والرياح الهابطة شديدة السرعة، مع خطر الصواعق والسيول.
ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة إرشادات الجهات المعنية في مثل هذه الحالات الجوية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.
في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.
فيديو | شلال مربه في عسير بعد هطول الأمطار هذا المساء
تصوير: سعيد الغامدي#الإخبارية pic.twitter.com/iAhxalYoTY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 12, 2023