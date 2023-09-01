لقطات مفزعة لانتشار النحل في نيويورك

وثق مقطع فيديو متداول لقطات مفزعة لانتشار أسراب من النحل بشكل كثيف في ولاية نيويورك الأمريكية.

احتواء المشهد

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، تم استدعاء الشرطة، وتدخّل مربو النحل وتمكنوا من احتوائها.

وتداول متابعون على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية، مقطع فيديو يوثق انتشار أسراب من النحل تحلق بشكل كثيف في مدينة نيويورك.

كما ظهر في الفيديو مربو النحل أثناء محاولاتهم لتجنيب الناس الأذى عن طريق إعادة جمع أسراب النحل في صناديق خاصة.