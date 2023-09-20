لقطات من أمطار الطائف اليوم

شهدت أجزاء متفرّقة من محافظة الطائف، التابعة لمنطقة مكة المكرمة، اليوم، هطول الأمطار الغزيرة التي أدت لجريان السيول والأودية مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة هطول الأمطار الغزيرة التي أثارت البهجة في نفوس أهالي الطائف، بينما كانت مياه الأمطار تغمر بعض الشوارع، وسط حذر من السائقين أثناء القيادة.

إرشادات السلامة

من جانبها وجهت أمانة الطائف باتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار الغزيرة والتي تتضمن: عدم الذهاب للأماكن المنخفضة والأودية ومجاري السيول، وعدم التجمهر أثناء الحوادث وإفساح المجال لفرق الإنقاذ والالتزام بالقواعد المرورية.

حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).