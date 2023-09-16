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التصدي لهجوم كبير من قوات الدعم السريع

لقطات من اشتباكات محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٣ مساءً
لقطات من اشتباكات محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم
المواطن - فريق التحرير

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أكد الجيش السوداني، اليوم السبت، التصدي لهجوم شنته قوات الدعم السريع على مقر القيادة بولاية الخرطوم، باستخدام مختلف الأسلحة، فيما تتصاعد أعمدة الدخان في المنطقة بكثافة.

اشتباكات بمحيط القيادة العامة للجيش السوداني

وتحدثت مصادر عن تصاعد أعمدة الدخان في محيط القيادة العامة للجيش السوداني بكثافة بينما سمع دوي انفجارات فيما حلق الطيران في سماء الخرطوم.

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وقال سكان في العاصمة إن “قوات الدعم السريع تقصف بمدفعية ثقيلة القيادة العامة للقوات المسلحة”.

طائرات مقاتلة ومسيرة

وأكد سكان أنهم شاهدوا طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة تقصف ضاحية أم درمان، شمال العاصمة السودانية.

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع، فجر اليوم السبت، بشكل عنيف في محيط القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم

قصف عنيف متبادل

وقال عثمان الجندي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من أم درمان، إن مدينتي الخرطوم وأم درمان شهدتا قصفًا عنيفًا متبادلًا بين الطرفين، لافتًا إلى أن قوات الجيش استهدفت مواقع الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم، ما أحدث انفجارات قوية تصاعد على أثرها أعمدة الدخان بكثافة.

وأضاف الجندي، أن الدعم السريع بدأت بقصف مباني القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، بعد هدوء لمدة أسبوع.

وفى سياق آخر، أوضح الجندي أن الزيارات الخارجية لرئيس المجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، يسعى من خلالها كسب الدعم الدولي والإقليمي.

اتهامات لقوات الدعم السريع

وفي تصريحات سابقة، أكد عبدالفتاح البرهان ، رئيس مجلس السيادة السوداني، أن مجلس السيادة لا يرفض السلام، مشددًا على أنه ليس من المقبول سلام يعيدنا إلى ما قبل 15 أبريل يوم اندلاع القتال مع قوات الدعم السريع.

وأضاف البرهان، أثناء حديث في الدمازين بولاية النيل الأزرق، أن قوات الدعم السريع تستعين بمرتزقة من جنسيات متعددة، معتبرًا أنه وجب الآن تصنيفها كجماعة إرهابية.

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