لقطات من تبرع لاعبي منتخب المغرب بالدم لضحايا الزلزال

حرص لاعبو منتخب المغرب الأول لكرة القدم على التبرع بالدم لضحايا زلزال المغرب وذلك بعد تأجيل مباراة ليبيريا مساء اليوم.

وكانت المملكة المغربية تعرضت لزلزال عنيف بمقياس 6 درجات ريختر في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وظهر بعض من لاعبي منتخب أسود الأطلس وهم يتبرعون بالدم في أحد المستشفيات في مدينة أغادير المغربية مثل أشرف حكيمي والحارس ياسين بونو واللاعب رومان سايس مدافع نادي الشباب ونايف أكرد مدافع فريق وست هام يونايتد الإنجليزي.

تأجيل مباراة منتخب المغرب ضد ليبيريا

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل مباراة منتخب المغرب ضد ليبيريا التي كان من المقرر إقامتها اليوم، وذلك بسبب الزلزال.

وقال الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيانه: ” على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء السبت 9 سبتمبر (أيلول) 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري.. إلى وقت لاحق، وذلك بالتوافق مع الاتحاد الإفريقي”.

أسود الأطلس يضمنون التأهل

جدير بالذكر أن منتخب أسود الأطلس كان ضمن تأهله لنهائيات كأس أمم إفريقيا حيث حصد 6 نقاط من أصل 3 مباريات بعد فوزين على جنوب إفريقيا وليبيريا ثم الخسارة في الجولة الثالثة من منتخب جنوب إفريقيا.

جدير بالذكر أن الفريق المغربي كان تألق وحصد المركز الرابع في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية، كما سبق لـ منتخب المغرب الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا مرة واحدة.