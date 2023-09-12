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لقطات من تدريبات لويس فيليبي الأولى مع الاتحاد

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ صباحاً
لقطات من تدريبات لويس فيليبي الأولى مع الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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ظهر اللاعب الإيطالي لويس فيليبي، مدافع نادي الاتحاد الجديد، في تدريباته الأولى مع الفريق أمس بصورة جيدة، وذلك بعد الانضمام للنادي الخميس الماضي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية السعودية.

ويستعد العميد لمواجهة فريق الأخدود بعد غدٍ الخميس في الجولة السادسة من بطولة دوري روشن.

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تفاصيل عقد لويس فيليبي مع الاتحاد

وفي وقت سابق، كشفت إدارة نادي الاتحاد في بيان لها عبر حسابها في منصة “إكس” عن التعاقد مع اللاعب فيليبي صاحب الـ 26 عامًا حتى صيف 2026.

تدريب لويس فيليبي مع الاتحاد

وسعى نادي الاتحاد لتدعيم صفوفه بضم مدافع وذلك بعد إصابة أحمد حجازي وعدم ضم الإسباني سيرخيو راموس.

وسبق لـ لويس اللعب في صفوف نادي لاتسيو الإيطالي ثم انضم لـ ريال بيتيس في عام 2022.

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