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بمناسبة اليوم الوطني

لقطات من حضور ورعاية فيصل بن خالد لحفل جامعة الشمالية

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ مساءً
لقطات من حضور ورعاية فيصل بن خالد لحفل جامعة الشمالية
المواطن - فريق التحرير

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رعى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، حفل جامعة الحدود الشمالية بمناسبة اليوم الوطني الـ93.

حضور أمير الشمالية

ووثقت لقطات حضور أمير الشمالية وتفقده المعرض المصاحب للحفل واستمع إلى شرح عن مراحل التعليم في المملكة، ومرسم الأطفال الأيتام أبناء جمعية رؤوف لرعاية الأيتام، وشاهد الحضور فيلمًا وثائقيًّا عن مراحل التطوير منذ عهد الملك المؤسس حتى عصرنا الزاهر.

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كما شارك أمير الشمالية في العرضة السعودية المقامة بهذه المناسبة.

فعاليات وأنشطة ترفيهيه

وشهدت منطقة الحدود الشمالية، اليوم، فعاليات وأنشطة ترفيهيه ورياضية متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ93 للمملكة، في حديقة برج المياه بمدينة عرعر والعديد من الشوارع والمواقع بالمنطقة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية.

واشتملت الاحتفالات التي تستمر ليوم غدٍ على مسرح للفنون الشعبية ومسرح الطفل ومسيرة للخيول، وعرض الصقور، ومكتبة الطفل، وركن المختبر الإقليمي، والعيادات المتنقلة، الصحة العامة، الهلال الأحمر، والرسم الحر، وركن الأسر المنتجة، بالإضافة إلى السيارات المعدلة.

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