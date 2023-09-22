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في واجهة روشن وبتنظيم من الداخلية والترفيه

لقطات من مشاركة المدني في فعاليات اليوم الوطني

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ مساءً
لقطات من مشاركة المدني في فعاليات اليوم الوطني
المواطن - فريق التحرير

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شاركت المديرية العامة للدفاع المدني في فعاليات (عز الوطن2)؛ احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ (93) للمملكة، التي أقامتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بمدينة الرياض.

في واجهة روشن

وتقيم وزارة الداخلية بمدينة الرياض احتفالات اليوم الوطني الـ (93) تحت عنوان “عز الوطن2” في واجهة روشن، خلال الفترة من 6- 9 ربيع الأول 1445هـ الموافق 21- 24 سبتمبر 2023م من الـ(4) مساءً حتى الـ(10) مساءً، إضافة إلى عدد من الفعاليات والعروض في الميادين العامة بمدن ومحافظات المملكة.

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جدير بالذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني للمملكة الـ (93) بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات كافة، احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكارًا لماضٍ مجيد وتضحيات بطولية واستشعارًا لحاضر آمن في وطن مزدهر.

عروض ومسيرات

وتقيم وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية عروضًا ومسيرات عسكرية برية وبحرية من قوات أمنية مشتركة من جميع قطاعات الوزارة، وفعاليات ومعارض ترفيهية وفنية للمواطنين والمقيمين والزوار، وأبرز مشروعاتها في الذكاء الاصطناعي والتقنية والاستثمار في الكوادر البشرية المدنية والأمنية، التي تعكس تطور المملكة وتترجم شعار المناسبة (نحلم ونحقق)، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الثقافي والاجتماعي.

من جهة أخرى، تكتسي مباني وزارة الداخلية وإمارات المناطق وقطاعاتها الأمنية اللون الأخضر، ابتهاجًا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة الـ 93، حيث تتشكل لوحة إبداعية من ألوان علم المملكة.

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