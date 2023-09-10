Icon

لقطات لشخص يصب زيتًا على سلالم صالة رياضية انتقامًا من صاحبها Icon بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام ليفركوزن Icon اتحاد العاصمة الجزائري بطلًا لـ كأس السوبر الإفريقي Icon جندي روسي يلبي رغبة الأطفال ويفجر قنبلة بالشارع Icon نيمار يصنع هدفين في مشاركته الأولى مع الهلال Icon توقعات بأمطار غزيرة على الطائف غدًا Icon سن بايدن يثير قلق الأمريكيين والبيت الأبيض يعلق Icon الفتح يصعد للمركز الخامس بثلاثية في الخليج Icon الهلال يستعيد صدارة دوري روشن بخماسية في الرياض Icon زلزال يضرب تشيلي بقوة 5.6 درجات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
العالم
حصاد اليوم
شهود عيان يروون معاناتهم مع الأحداث

لقطات موجعة لـ زلزال المغرب بعد انهيار قرى بالكامل فوق سكانها

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ مساءً
لقطات موجعة لـ زلزال المغرب بعد انهيار قرى بالكامل فوق سكانها
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

شهد المغرب أسوأ حالة دمار بسبب الزلزال القوي الذي وقع مساء السبت، ليرتفع عدد الضحايا بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية المغربية ويصل عدد القتلى إلى 2122 شخصًا، وعدد الجرحى 2421 بحسب البيانات الرسمية الأخيرة الصادرة.  

صعوبة عمليات الإنقاذ

وكانت آثار الزلزال المدمر أكثر صعوبة في المناطق المعزولة في جبال الأطلس، حيث يصعب الوصول إلى العديد من المناطق لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض، وأكد السكان أن قرى بأكملها تعاني من أضرار وأن رجال الإنقاذ غير قادرين على انتشال الجثث من تحت الأنقاض، بحسب شبكة “سي إن إن”.

قد يهمّك أيضاً
قرار صادم من يوفنتوس ضد بوغبا

قرار صادم من يوفنتوس ضد بوغبا

ولي العهد في الهند.. مراسم استقبال رسمية احتفاء بالضيف الكبير

ولي العهد في الهند.. مراسم استقبال رسمية احتفاء بالضيف الكبير

عاش المواطن المغربي إبراهيم جودمان طوال حياته في قريته القريبة من مدينة أسني المغربية، إلا أنها أصبحت ركامًا ولم يبقَ منها سوى الأنقاض، وتقول السلطات إن ما لا يقل عن 20 شخصًا لقوا حتفهم هناك في الزلزال المدمر في تلك القرية وحدها.

وصول المساعدات

ووصلت الإسعافات الأولية بعض الخيام والطعام والمياه إلى مختلف القوى المغربية، اليوم الأحد، بعد حوالي 36 ساعة من وقوع الزلزال.

وقال أحد المواطنين المتضررين من الزلزال جودمان لشبكة CNN: “في الوقت الحالي، نحن بخير”. وأضاف: “هناك قرى أبعد لا يمكن الوصول إليها حتى الآن. والطرق مغلقة إلى تلك القرى المنكوبة”. 

انهيار قرى مغربية

وأصبحت معظم منازل القرى غير صالحة للسكن على الإطلاق، بعدما انهار الكثير منها بسبب زلزال المغرب، أما تلك التي لا تزال قائمة فهي غير مستقرة بشكل خطير. تبدو بعض المباني وكأنها مكشوفة، مع فقدان جدران بأكملها، مما يكشف بقايا الداخل. ويبتعد القرويون عن المباني خوفًا من انهيارها في أي وقت، حيث لا توجد مياه في الوقت الحالي، لأن الأنابيب تضررت بفعل الزلزال المدمر.

وتفصيلاً، ذكرت الوزارة توزيع الوفيات حسب الأقاليم المغربية:

  • 1351 بإقليم الحوز.
  • 492 بإقليم تارودانت.
  • 201 بإقليم شيشاوة.
  • 17 بعمالة مراكش.

حصيلة ضحايا زلزال المغرب

وكانت الحصيلة السابقة التي أعلنتها السلطات ليل السبت الأحد أشارت إلى تسجيل 2012 قتيلاً و2059 مصابًا.

وهذا يعني أن الحصيلة ارتفعت 100 ضحية خلال الساعات الأخيرة، أما المصابون فقد زاد عددهم بـ400 شخص.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • هانى

    الله يشفى مرضاهم ويرحم موتاهم

إقرأ المزيد

احتراق 120 ألف هكتار في 2023 بسبب حرائق الغابات باليونان
العالم

احتراق 120 ألف هكتار في 2023 بسبب...

العالم
ضبط مروج وإحباط تهريب القات بالجوف وجازان
أخبار أمنية

ضبط مروج وإحباط تهريب القات بالجوف وجازان

أخبار أمنية
فهد بن نافل يجتمع مع ياسين بونو
آخر الاخبار

فهد بن نافل يجتمع مع ياسين بونو

آخر الاخبار
تحذير من موجة غبار على منطقة مكة حتى الـ 9 مساء
السعودية اليوم

تحذير من موجة غبار على منطقة مكة...

السعودية اليوم
أوقات طربية استثنائية مع العسيلي في جدة
الترفيه

أوقات طربية استثنائية مع العسيلي في جدة

الترفيه
انتحال صفة الشركات الاستثمارية أحدث طريقة للاحتيال
تكنولوجيا

انتحال صفة الشركات الاستثمارية أحدث طريقة للاحتيال

تكنولوجيا
لويس فيليبي يستعد لبدء مشواره مع الاتحاد
الرياضة

لويس فيليبي يستعد لبدء مشواره مع الاتحاد

الرياضة
في غياب رونالدو .. البرتغال تقسو على لوكسمبورج بتسعة أهداف نظيفة
الرياضة

في غياب رونالدو .. البرتغال تقسو على...

الرياضة