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للمساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي

للمرة الثانية.. “سالك” تزيد من حصتها في “نادك” إلى 38.65%

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٣ مساءً
للمرة الثانية.. “سالك” تزيد من حصتها في “نادك” إلى 38.65%
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة “سالك” إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن زيادة، حصتها في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” من 32.46% إلى 38.65%.

مستهدفات الأمن الغذائي

وأوضحت الشركة، أن ذلك يأتي انطلاقاً من توجهاتها الاستراتيجية في المساهمة لتحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي عبر تمكين قطاع الأغذية الزراعية المحلي، حيث تعد هي الزيادة الثانية بعد أن كانت حصة سالك 20%.

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شركة وطنية رائدة

وتعد “نادك” من الشركات الوطنية الرائدة في الصناعات الغذائية والزراعية، وتتواءم استراتيجيتها مع مستهدفات “سالك” للاستثمار المحلي في السلع الغذائية.

وتسعى “نادك” إلى تعزيز دورها الفعال في منظومة الأمن الغذائي على المستوى المحلي والإقليمي عبر التحول الى شركة غذائية متكاملة مما سيساهم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي لبعض السلع المستهدفة ودعم سلاسل الإمداد داخل المملكة.

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