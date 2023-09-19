للمرة الثانية.. “سالك” تزيد من حصتها في “نادك” إلى 38.65%

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أعلنت شركة “سالك” إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن زيادة، حصتها في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” من 32.46% إلى 38.65%.
وأوضحت الشركة، أن ذلك يأتي انطلاقاً من توجهاتها الاستراتيجية في المساهمة لتحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي عبر تمكين قطاع الأغذية الزراعية المحلي، حيث تعد هي الزيادة الثانية بعد أن كانت حصة سالك 20%.
وتعد “نادك” من الشركات الوطنية الرائدة في الصناعات الغذائية والزراعية، وتتواءم استراتيجيتها مع مستهدفات “سالك” للاستثمار المحلي في السلع الغذائية.
وتسعى “نادك” إلى تعزيز دورها الفعال في منظومة الأمن الغذائي على المستوى المحلي والإقليمي عبر التحول الى شركة غذائية متكاملة مما سيساهم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي لبعض السلع المستهدفة ودعم سلاسل الإمداد داخل المملكة.