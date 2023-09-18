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قبل مواجهة برسبوليس الآسيوية

لوحات ترحيبية بـ النصر في شوارع طهران

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ مساءً
لوحات ترحيبية بـ النصر في شوارع طهران
المواطن - فريق التحرير

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تحظى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر باستقبال رسمي وجماهيري كبير في طهران، قبل مواجهة برسبوليس ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ترحيب كبير ببعثة النصر

وتداول رواد منصة “إكس”، صورًا للوحات كبيرة للترحيب ببعثة النصر في شوارع طهران، وسط تفاعل كبير من الجماهير، التي أشادت بهذه اللافتة، وأكدت أنها الأولى من نوعها لفريق عربي.

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وحملت اللوحات صورًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه أوتافيو، والسنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإسباني إيمريك لابورت، حيث تترقب الجماهير مشاركتهم في المواجهة المرتقبة.

النصر في طهران
لوحات ترحيبية بالعالمي

العالمي ضيفًا على برسبوليس

ويحل العالمي ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي برسبوليس الإيراني، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “آزادي”، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأسفرت قرعة النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المجموعة الخامسة، التي تضم كلاً من؛ برسبوليس الإيراني، الدحيل القطري والاستقلال الطاجيكي.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

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