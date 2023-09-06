إغلاق طريق “جدة – المدينة” غدًا لإزالة جسر مشاة وظائف شاغرة بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ارتفاع أسعار النفط وخام برنت إلى 90.21 دولار للبرميل موجة حارة تضرب الشرقية ومكة والمدينة المنورة لوحات مميزة اليوم عبر أبشر و4 خطوات للتسجيل أمانة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات اليوم.. أول أيام الصفري ومدته 27 يومًا ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 232.17 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، طرح مزاد لعرض لوحات إلكترونية مميزة عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء لوحات مميزة.
وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن مزاد اللوحات الإلكتروني سينطلق اليوم ويستمر حتى يوم غد الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023م.
وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال 4 خطوات هي:
1 – الدخول على منصة أبشر.
2ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
3 – اختيار المرور.
4 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.