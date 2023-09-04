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من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً

لوحات مميزة وفئات جديدة في المزاد الإلكتروني غدًا

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ مساءً
لوحات مميزة وفئات جديدة في المزاد الإلكتروني غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الثلاثاء بلوحات مميزة وفئات جديدة من حرف وحرفين ورقم ورقمين.

لوحات مميزة وفئات جديدة

وقالت إدارة المرور عبر حسابها بموقع “تويتر” إن مزاد اللوحات الإلكتروني سينطلق غدًا بلوحات مميزة وفئات جديدة من حرف وحرفين ورقم ورقمين، من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً.

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ونوهت أنه في حال المزايدة خلال آخر الدقائق من الوقت المحدد لانتهاء المزاد، سيتم تمديد المزاد تلقائيًا.

خطوات الوصول لمزاد اللوحات الإلكتروني

يذكر أن طريقة الوصول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني تتم من خلال أربع خطوات هي:

1- الدخول على منصة أبشر.

2 ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

3 – اختيار المرور.

4 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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