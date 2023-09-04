لوحات مميزة وفئات جديدة في المزاد الإلكتروني غدًا

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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الثلاثاء بلوحات مميزة وفئات جديدة من حرف وحرفين ورقم ورقمين.
وقالت إدارة المرور عبر حسابها بموقع “تويتر” إن مزاد اللوحات الإلكتروني سينطلق غدًا بلوحات مميزة وفئات جديدة من حرف وحرفين ورقم ورقمين، من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً.
ونوهت أنه في حال المزايدة خلال آخر الدقائق من الوقت المحدد لانتهاء المزاد، سيتم تمديد المزاد تلقائيًا.
يذكر أن طريقة الوصول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني تتم من خلال أربع خطوات هي:
1- الدخول على منصة أبشر.
2 ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
3 – اختيار المرور.
4 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
سينطلق غدًا #مزاد_اللوحات_الإلكتروني بلوحات مميزة وفئات جديدة من حرف وحرفين ورقم ورقمين، من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً. #المرور_السعودي pic.twitter.com/wCTHeMEi6j
— المرور السعودي (@eMoroor) September 4, 2023