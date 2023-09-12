لوحة فان جوخ تعود للمتحف بعد سرقتها خلال إغلاق كورونا

أكد متحف خرونينجر في هولندا الثلاثاء أن الشرطة تمكنت من استعادة لوحة من أعمال الرسام الهولندي فينسنت فان جوخ سُرقت من متحف صغير في البلاد عام 2020 خلال جائحة كورونا.

لوحة حديقة الربيع

ووفقًا لوسائل إعلام، فقد قال المتحف في بيان: لدينا أخبار سارة ورائعة. لوحة حديقة الربيع … عادت إلى متحف خرونينجر بعد ثلاثة أعوام ونصف من سرقتها.

سُرقت اللوحة التي تعود لعام 1884 من متحف سينجر لارن شرقي أمستردام بعد إقراضها للمتحف للمشاركة في معرض.

وحدثت السرقة خلال عمليات الإغلاق التي استمرت لأسابيع في أنحاء العالم خلال جائحة كورونا.

وعرضت الشرطة الهولندية آنذاك تسجيلات لكاميرات المراقبة تبين لحظة اقتحام اللصوص متحف سينجر لارن في 30 مارس 2020 وتحطيمهم أبوابًا زجاجية لسرقة اللوحة.

وأفاد متحف خرونينجر بأن اللوحة تعرضت لأضرار بشكل ما لكن يبدو للوهلة الأولى أنها في حالة جيدة، مضيفًا أنها موجودة الآن في متحف فان جوخ بأمستردام، وقد يستغرق الأمر أسابيع أو أشهرًا قبل عودتها.

وأردف: لقد شاركت الشرطة عن كثب في جميع مراحل (استعادة اللوحة). لا يمكن للمتحف التعليق على التحقيق الجاري.