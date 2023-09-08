لومي السعودية تحدد سعر الطرح العام الأولي عند 66 ريالا للسهم

حددت شركة لومي السعودية لتأجير السيارات، اليوم الجمعة، سعر السهم في الطرح العام الأولي عند الحد الأقصى للسعر الاسترشادي الذي أعلنته الأسبوع الماضي بما يعكس إقبالا قويا على الطروح في المملكة بعد العودة إليها إثر فترة هدوء صيفية.

سهم لومي السعودية

وبحسب العربية نت قالت لومي، وهي واحدة من أكبر شركات تأجير السيارات في المملكة، إن السعر تحدد عند 66 ريالا للسهم مما منح الشركة قيمة سوقية بلغت 3.63 مليار ريال (967.8 مليون دولار).ومن المتوقع أن تجمع الشركة من الطرح 1.089 مليار ريال من خلال بيع 16.5 مليون سهم توازي 30% من الأسهم المصدرة لرأس المال.

النطاق السعري

وفي الأسبوع الماضي، كشفت لومي عن النطاق السعري الاسترشادي وقالت إنه بين 62 و66 ريالا للسهم.

وأشارت الشركة إلى أن عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات أسفرت عن أوامر بقيمة نحو 102.9 مليار ريال وتمت تغطيتها 94.5 مرة.

ولومي مملوكة بالكامل لشركة سيرا وهي شركة سفر سعودية كانت تُعرف سابقا باسم مجموعة الطيار للسفر.

وصنفت شركة تأجير السيارات نفسها كثالث أكبر مشغل في المملكة بحصة سوقية تبلغ حوالي 7%، بناء على حجم أسطولها في عام 2021، وفقا لنشرة الاكتتاب الخاصة بها.