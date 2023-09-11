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تقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد الإسباني بسبب قضية غير أخلاقية

لويس روبياليس مهدد بالسجن رغم استقالته

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ مساءً
لويس روبياليس مهدد بالسجن رغم استقالته
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم المستقيل قد يتم حبسه، وذلك بسبب شكوى مقدمة من اللاعبة الإسبانية جينيفير هيرموسو ضده.

ماذا حدث من لويس روبياليس؟

وكان روبياليس صاحب الـ 46 عامًا، تورط في قضية غير أخلاقية بعد فوز منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات في أغسطس الماضي.

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وواجه روبياليس رد فعل شعبي عنيفًا بعد تصرفات غير أخلاقية بدرت منه بعد نهائي مونديال السيدات، مما عرضه للكثير من الهجوم والانتقادات، والمطالبة برحيله.

جينيفير هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا
هيرموسو

وكان المنتخب الإسباني فاز بكأس العالم للسيدات على حساب المنتخب الإنجليزي بهدف دون رد سجلته اللاعبة أولجا كارمونا في الدقيقة الـ 30 من عمر المباراة.

وقالت صحيفة Marca الإسبانية إن المدعي العام الإسباني قبل شكوى جينيفر هيرموسو بسبب وجود أدلة من صور ومقاطع فيديو تُثبت صحة ادعاءاتها.

لويس روبياليس

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إيقاف روبياليس 90 يومًا عن ممارسة أي نشاط رياضي بسبب تورطه في قضية غير أخلاقية.

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