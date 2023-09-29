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خلال مباراة الطائي ضد النصر

لويس كاسترو يسعى لتجاوز رقم روسو

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ مساءً
لويس كاسترو يسعى لتجاوز رقم روسو
المواطن - فريق التحرير

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يأمل المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو في مواصلة تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تحت قيادته، وقيادته لتجاوز عقبة الطائي اليوم.

مباراة الطائي ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الطائي ضد النصر عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

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نادي الطائي
لاعبو الفريق – المصدر @tai1381

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد النصر في المركز الخامس بـ15 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

نادي النصر - الدوري السعودي
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

لويس كاسترو يسعى للفوز

ويطمح النصر في مواصلة تألقه خلال المباريات الأخيرة بدوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز السادس على التوالي مع لويس كاسترو، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم في أول جولتين ضد الاتفاق والتعاون.

وفي حالة فوز النصر ضد الطائي اليوم، سيُحطم لويس كاسترو، رقم الفريق الأول لكرة القدم مع المدير الفني الأرجنتيني ميغيل روسو في الموسم قبل الماضين عندما حقق 5 انتصارات متتالية ضمن منافسات الدوري.

لويس كاسترو
كاسترو – المصدر @AlNassrFC

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