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استنفار أمني وإعلان مناطق منكوبة

ليبيا تعلن الحداد بعد وفاة 150 شخصًا جراء إعصار دانيال

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٣ مساءً
ليبيا تعلن الحداد بعد وفاة 150 شخصًا جراء إعصار دانيال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اليوم الاثنين، أن رئيس الحكومة أسامة حماد قرر إعلان الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام على ضحايا السيول والفيضانات الناتجة عن إعصار دانيال.

واستنفرت السلطات الليبية شرق البلاد لإنقاذ مدينة درنة وغيرها من المناطق التي تأثرت بتبعات إعصار دانيال.

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تدخل عاجل في درنة

وأعلن المجلس البلدي في درنة، أن الوضع كارثي، مناشداً أن المدينة باتت بحاجة لتدخل دولي عاجل، وفقًا لشبكة “العربية”.

وقال وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان، عصام أبوزريبة اليوم الاثنين: “شكلنا قوة إضافية من كل مديريات الأمن للتوجه نحو درنة والمشاركة في إنقاذ الأهالي هناك”.

ثم أعلنت الحكومة في بيان عبر فيسبوك، حدادًا لـ3 أيام، وتنكيسًا للأعلام، وذلك عقب إعلان مدينة درنة منطقة منكوبة إثر سقوط أكثر من 150 قتيلاً غمرتهم المياه الناتجة عن إعصار دانيال.

وتواصل فرق الإنقاذ والإغاثة عمليات البحث عن المفقودين وتقديم الرعاية الطبية للمتضررين.

مناطق منكوبة بسبب إعصار دانيال

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء في حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، اعتبار كل البلديات التي تعرضت للفيضانات والسيول مناطق منكوبة، وتتولى كافة الجهات العامة والجهات المختصة اتخاذ التدابير العاجلة والاستثنائية، وتسخير كامل إمكاناتها لمواجهة ما لحق بالملكيات العامة والخاصة من أضرار جسيمة بالبلديات المنكوبة.

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