ليبيا تنفي إخلاء مدينة درنة

نفت حكومة شرق ليبيا اتخاذ قرار بإخلاء مدينة درنة التي ضربها الفيضان، بعدما أدى انقطاع كابلات إلى مشكلات في الهواتف وشبكة الإنترنت على نطاق واسع الثلاثاء.

لم يتم اتخاذ قرار بإخلاء المدينة

وبحسب وسائل الإعلام الليبية، جاءت مشكلات الاتصالات بعد ساعات من احتجاج كبير تم تنظيمه في درنة للمطالبة بإجابات من الحكومة المحلية.

وذكر محمد الجارح، وهو متحدث باسم لجنة الطوارئ بالحكومة، أؤكد أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بإخلاء المدينة”.

ولفت وزير الصحة، عثمان عبدالجليل، إلى أن الحكومة وجهت قوات الأمن إلى عزل منطقة في درنة، بعدما ذكرت فرق البحث أنه على الأرجح هناك العديد من الجثث التي لم يتم انتشالها.

وأردف في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من الثلاثاء أن: السبب كان حماية السكان والصحفيين والمدنيين وفتح المجال لفرق الإنقاذ لأداء عملهم بصورة ملائمة.

وضربت عاصفة دانيال القوية شرقي ليبيا يوم 10 سبتمبر الجاري بعدما ضربت اليونان وبلغاريا وتركيا في وقت سابق.

وانهار سدان في ميناء درنة، مما أدى إلى اكتساح المياه لمناطق واسعة من المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة، وسط مخاوف من سقوط آلاف القتلى.