Icon

إصابة 5 أشخاص في حريق شقة سكنية بحي السديري Icon ليبيا تنفي إخلاء مدينة درنة Icon باريس سان جيرمان يهزم بوروسيا دورتموند بهدفين Icon الدولار الأمريكي يواصل مكاسبه القوية في الأسابيع الأخيرة Icon الأمن العام: احذر من أشخاص يغرونك بربح جوائز مالية Icon حسابات تدعي الطب وتنصح الحوامل بعصير تنظيف الكبد! Icon خماسية لـ برشلونة ضد أنتويرب في دوري أبطال أوروبا Icon ليبيا تنفي منع دخول فريق أممي لدرنة Icon جوجل يصبح أداة لاكتشاف الطفرات الجينية الضارة في البشر Icon محمد قاسم رجل مباراة النصر ضد بيرسبوليس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لمواجهة آثار أسوأ كارثة طبيعية

ليبيا تنفي منع دخول فريق أممي لدرنة

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
ليبيا تنفي منع دخول فريق أممي لدرنة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، عبدالهادي الحويج، أمس الثلاثاء: إنه لا صحة للأنباء المتداولة حول منع فريق أممي من دخول مدينة درنة للمساعدة في مواجهة آثار أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في البلاد.

منح التصاريح اللازمة

وأردف عبدالهادي، أنه تم منح التصاريح اللازمة لكل الفرق الأممية، مشيرًا إلى أن بلاده تستقبل كل فرق الإنقاذ وهي تحتاجها، وفقًا لقناة العربية.

قد يهمّك أيضاً
مطارات الدمام تكرم شركاء النجاح ومنسوبيها المتميزين

مطارات الدمام تكرم شركاء النجاح ومنسوبيها المتميزين

إنذار أحمر لـ الطائف: أمطار ورياح وبرد حتى الـ10 مساءً

إنذار أحمر لـ الطائف: أمطار ورياح وبرد حتى الـ10 مساءً

وأكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة أن كل الأبواب مفتوحة لاستقبال وكالات الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن ليبيا بانتظار المزيد من المساعدات من المجتمع الدولي.

أما عن المخاوف الأممية تجاه سدي وادي جازة الواقع بين مدينتي درنة وبنغازي المدمرتين جزئيًّا، وسد وادي القطارة بالقرب من بنغازي، فأكد أن الأمور هناك طبيعية، وأن لا مخاوف حقيقية بشأن السدين.

يفوق كل التصورات

ولفت إلى أن ما حدث في سد وادي درنة الأعلى وسد أبو منصور السفلي يفوق كل التصورات، قائلًا: إن ما حدث كان أكبر من كل الظروف والاستعدادات.

وكانت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد قالت لرويترز: إن السلطات الليبية رفضت دخول فريق تابع للمنظمة الدولية كان من المقرر أن يتوجه إلى مدينة درنة الليبية الثلاثاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود الطبية: يمكن استخدام قطرة العين للأذن
صحة وطب‎

سعود الطبية: يمكن استخدام قطرة العين للأذن

صحة وطب‎
مصرع 3 عسكريين باكستانيين جراء تحطم مروحية
العالم

مصرع 3 عسكريين باكستانيين جراء تحطم مروحية

العالم
أمطار الخير تغسل الكعبة المشرفة وتزيدها جمالًا وبهاءً
السعودية اليوم

أمطار الخير تغسل الكعبة المشرفة وتزيدها جمالًا...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان: السعودية ملتزمة بمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان: السعودية ملتزمة بمواجهة تهديدات...

السعودية اليوم
أرقام جواو بيدرو المنضم حديثًا لـ التعاون
الرياضة

أرقام جواو بيدرو المنضم حديثًا لـ التعاون

الرياضة
قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس المقبل
آخر الاخبار

قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس...

آخر الاخبار
جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الـ6
الرياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الـ6

الرياضة
مجلس إدارة “قمة السعودية للتجارة” يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم
السوق

مجلس إدارة “قمة السعودية للتجارة” يوصي بتجزئة...

السوق