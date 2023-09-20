ليبيا تنفي منع دخول فريق أممي لدرنة

قال وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، عبدالهادي الحويج، أمس الثلاثاء: إنه لا صحة للأنباء المتداولة حول منع فريق أممي من دخول مدينة درنة للمساعدة في مواجهة آثار أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في البلاد.

منح التصاريح اللازمة

وأردف عبدالهادي، أنه تم منح التصاريح اللازمة لكل الفرق الأممية، مشيرًا إلى أن بلاده تستقبل كل فرق الإنقاذ وهي تحتاجها، وفقًا لقناة العربية.

وأكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة أن كل الأبواب مفتوحة لاستقبال وكالات الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن ليبيا بانتظار المزيد من المساعدات من المجتمع الدولي.

أما عن المخاوف الأممية تجاه سدي وادي جازة الواقع بين مدينتي درنة وبنغازي المدمرتين جزئيًّا، وسد وادي القطارة بالقرب من بنغازي، فأكد أن الأمور هناك طبيعية، وأن لا مخاوف حقيقية بشأن السدين.

يفوق كل التصورات

ولفت إلى أن ما حدث في سد وادي درنة الأعلى وسد أبو منصور السفلي يفوق كل التصورات، قائلًا: إن ما حدث كان أكبر من كل الظروف والاستعدادات.

وكانت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد قالت لرويترز: إن السلطات الليبية رفضت دخول فريق تابع للمنظمة الدولية كان من المقرر أن يتوجه إلى مدينة درنة الليبية الثلاثاء.