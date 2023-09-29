Icon

مواصلة الانتصارات شعار مباراة الفيحاء ضد الاتحاد Icon موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التخصصي Icon ليفاندوفسكي يقود التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد إشبيلية Icon الحج والعمرة: شرطان لـ التصوير في المسجد الحرام Icon ريم عبدالله: أعشق الهلال وأحلم بتولي رئاسته Icon مباراة الطائي ضد النصر بين التعويض ومواصلة الانتصارات Icon مشروع لوسيد في السعودية يوفر 4000 فرصة عمل مباشرة Icon كولر يدفع بالقوة الضاربة في مباراة الأهلي ضد سان جورج Icon إحباط تهريب أكثر من 30 ألف قرص محظور تداوله Icon ياسر المسيليم يوضح لجماهير الأهلي سبب اعتزاله! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الدوري الإسباني

ليفاندوفسكي يقود التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد إشبيلية

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٥ مساءً
ليفاندوفسكي يقود التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد إشبيلية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقر المدير الفني للفريق الكتالوني، تشافي هيرنانديز على تشكيل مباراة برشلونة ضد إشبيلية ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

مباراة برشلونة ضد إشبيلية

ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب “مونتجويك”.

قد يهمّك أيضاً
جماهير آرسنال تهاجم توتنهام بسبب هاري كين

جماهير آرسنال تهاجم توتنهام بسبب هاري كين

ريم عبدالله: أعشق الهلال وأحلم بتولي رئاسته

ريم عبدالله: أعشق الهلال وأحلم بتولي رئاسته

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد إشبيلية في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

مباراة برشلونة ضد إشبيلية
موعد مباراة اليوم – المصدر @FCBarcelona

تشكيل برشلونة المتوقع

وأكدت صحيفة “سبورت”، أن تشافي سيجري تغييرات على تشكيل البارشا الذي خاض مواجهة ريال مايوركا، خلال مباراة برشلونة ضد إشبيلية، حيث سيُبقي إلكاي جوندوجان، جواو فيليكس وجواو كانسيلو على مقاعد البدلاء.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، إلى أن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة سيشهد مشاركة كل من؛ ماركوس ألونسو، سيرجي روبيرتو ولامين يامال.

برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona

ويطمح تشافي لاستعادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لتوازنه في الدوري الإسباني بالفوز على إشبيلية اليوم، بعد التعادل في الجولة الماضية، أملًا في تعثر المنافسين وخطف الصدارة.

ويتوقع أن يبدأ البارشا مباراة برشلونة ضد إشبيلية بالتشكيل التالي؛ تير شتيجن، ماركوس ألونسو، أندرياس كريستينسن، جوليس كوندي، رونالد أراوخو، جافي، أوريول روميو، سيرجي روبيرتو، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال.

برشلونة
لاعبو الفريق الكتالوني – المصدر @FCBarcelona

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك التذاكر السعودية
الترفيه

فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك...

الترفيه
دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ
الرياضة

دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ

الرياضة
دراجة تسير بمفردها في الشارع
غرائب

دراجة تسير بمفردها في الشارع

غرائب
رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون انضباط يؤدي لمشاكل
الرياضة

رئيس الفيحاء: عانيت آخر شهرين والتغيير بدون...

الرياضة
جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من دروس المرحلة
آخر الاخبار

جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود

حصاد اليوم
تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب رؤية 2030
السعودية اليوم

تنظيم الإعلام وأنشطته يعزز القيم المجتمعية ويواكب...

السعودية اليوم
حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي
السعودية اليوم

حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي

السعودية اليوم