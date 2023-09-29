ليفاندوفسكي يقود التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد إشبيلية

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استقر المدير الفني للفريق الكتالوني، تشافي هيرنانديز على تشكيل مباراة برشلونة ضد إشبيلية ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب “مونتجويك”.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد إشبيلية في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.
وأكدت صحيفة “سبورت”، أن تشافي سيجري تغييرات على تشكيل البارشا الذي خاض مواجهة ريال مايوركا، خلال مباراة برشلونة ضد إشبيلية، حيث سيُبقي إلكاي جوندوجان، جواو فيليكس وجواو كانسيلو على مقاعد البدلاء.
وأشارت الصحيفة الكتالونية، إلى أن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة سيشهد مشاركة كل من؛ ماركوس ألونسو، سيرجي روبيرتو ولامين يامال.
ويطمح تشافي لاستعادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لتوازنه في الدوري الإسباني بالفوز على إشبيلية اليوم، بعد التعادل في الجولة الماضية، أملًا في تعثر المنافسين وخطف الصدارة.
ويتوقع أن يبدأ البارشا مباراة برشلونة ضد إشبيلية بالتشكيل التالي؛ تير شتيجن، ماركوس ألونسو، أندرياس كريستينسن، جوليس كوندي، رونالد أراوخو، جافي، أوريول روميو، سيرجي روبيرتو، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال.