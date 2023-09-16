ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع ضد بيتيس

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره ريال بيتيس، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وسط صراع قوي لحصد الثلاث نقاط.

مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس

ومن المقرر أن يلعب برشلونة ضد ريال بيتيس، عند الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي”، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل البارشا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس في المركز الثامن بـ8 نقاط.

التشكيل المتوقع للفريق الكتالوني

وكشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد ريال بيتيس، وسيغيب عنه النجم الألماني إلكاي جوندوجان.

وأكدت الصحيفة الكتالونية، أن المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، قرر عدم الدفع باللاعب جوندوجان في مباراة اليوم، رغم ضمه إلى القائمة، لإراحته قبل انطلاق مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويتوقع أن يبدأ برشلونة مباراة ريال بيتيس اليوم بالتشكيل التالي؛ مارك أندريه تير شتيجن، أليكس بالدي، كريستينسن، جوليس كوندي، كانسيلو، جافي، روميو، فرينكي دي يونج، جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس.