ليلة طربية مميزة لـ ماجد المهندس في الظهران شباب يحتفلون مع مسن باليوم الوطني بوليفارد الرياض في عيون “المواطن”: أجواء احتفالية مميزة وحضور غفير بدء إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر ثلاثية لـ أتلتيكو مدريد ضد الريال تحسم ديربي العاصمة 3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في قبضة الشرطة اليوم الوطني في البوليفارد: أنا سعودي يعني أنا الأول باريس سان جيرمان يُمطر شباك مارسيليا برباعية الأخضر يحول الرياض لتحفة فنية مباني الحرس الوطني تتوشح بالأخضر احتفاءً بـ اليوم الوطني
أحيا صاحب الصوت الألماسي الفنان ماجد المهندس ليلة طربية مميزة على أرض معارض الظهران إكسبو، احتفاءً بمناسبة باليوم الوطني الثالث والتسعين.
وقدم ماجد المهندس مجموعة من أغانيه وسط تفاعل كبير وحضور واسع من محبيه الذين حضروا للاستمتاع بصوته العذب.
ونفدت التذاكر منذ أن طرحت في يومها الأول.
ويوم السبت، ظهر الفنان ماجد المهندس وهو متألق كثيرًا في حفل غنائي، على أرض المعارض في مدينة الدمام، ضمن الفعاليات الخاصة بحفلات اليوم الوطني.
وأشعل المطرب ماجد المهندس حفل اليوم الوطني السعودي، وقدم الكثير من الأغاني الرائعة والمميزة ومن أهمها عطشان، انت مالك، جننت قلبي، وغيرها الكثير من الأغاني الأخرى، وهذا جاء وسط إعجاب الكثير من الحاضرين الذين تفاعلوا معه بشكل كبير، وتعد من المناسبات المميزة التي احتفلت بها المملكة بشكل كامل.
فيديو | احتفاء باليوم الوطني.. ماجد المهندس يحيي حفلا غنائيا في الظهران أكسبو#اليوم_الوطني_السعودي_93 #نحلم_و_نحقق#الإخبارية pic.twitter.com/5TbMj2KsUi
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 24, 2023