ليلة من الزمن الجميل تجمع عفاف راضي وميادة حناوي ومحمد ثروت

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أعلنت منصة عيشها، التابعة للهيئة العامة للترفيه، عن تنظيم حفل ليلة من ليالي الزمن الجميل تجمع كلًّا من عفاف راضي وميادة حناوي ومحمد ثروت على مسرح بنش مارك بجدة يوم 14 سبتمبر الجاري.
ولفتت منصة عيشها عبر منشور بمنصة إكس، إلى أن التذاكر ستطرح غدًا 5 سبتمبر في تمام الساعة 8 مساءً.
وأعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن أبرز فعالياتها وأنشطتها الترفيهية عبر منصة عيشها، والتي تعكس توجه السعودية الجديد المفعم بالحيوية وحب الحياة لإحداث نقلة نوعية في المجتمع والاقتصاد السعودي.
الشعار المرفوع لمنصة عيشها يعبر بأبسط طريقة عن ما تشهده السعودية من مواسم الترفيه خصوصًا في فعاليات الرياض وليالي الرياض، فشعار المنصة Enjoy Saudi، أي اقضِ أجمل الأوقات في السعودية.
لذلك أطلقت منصة عيشها المنبثقة عن هيئة الترفيه لتكون حاضنة لصناعة الترفيه والتخطيط لمواسم ومهرجانات السعودية في كافة مناطق السعودية.