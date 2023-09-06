ليلى عبدالله : أشخاص مقربون من والدي تحرشوا بي

كشفت الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله، عن تعرضها للتحرش خلال الطفولة وذلك كونها ابنة والدين من فئة الصم والبكم.

وقالت ليلى عبدالله في مقابلة مع برنامج AB Talk، متحدثة عن طفولتها الصعبة، إنها تعرضت لـ التحرش من قبل ثلاثة أشخاص مختلفين لكنهم مقربين وعلى معرفة بوالديها، حيث استغلوا كونها طفلة صغيرة لوالدين من ذوي الإعاقة لن تستطع الحكي لهما أو يشعران بالأمر.

ليلى عبدالله وتجارب مريرة

وأضافت أنها شعرت بالألم نتيجة هذه التجارب المريرة والتي لم تخبر بها أحدًا، حتى عائلتها، لأنها كانت تعلم أنهم سيعيشون في حزن شديد ولا يستطيعون فعل شيء، فهم أشخاص صامتون ومن أطيب القلوب ويحبون السلام ولا يحبون المشكلات”.

ولفتت “أتذكر أني تعرضت لهذه الحوادث بعمر 6 أو 7 سنوات، وفي عمر 9 سنوات، و11 سنة”.

وأكدت أنها والدها كان يثق في هؤلاء الأشخاص، وكانت تدرك أنه سينكسر قلبه لو تم إخبار بالأمر، وكانت ستشعر أن حياتهم ستنتهي إذا كشفت تعرضها لهذا الأذى في حياتها.

قصة حب فاشلة