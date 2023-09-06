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ليلى عبدالله : أشخاص مقربون من والدي تحرشوا بي

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٩ مساءً
ليلى عبدالله : أشخاص مقربون من والدي تحرشوا بي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله، عن تعرضها للتحرش خلال الطفولة وذلك كونها ابنة والدين من فئة الصم والبكم.

وقالت ليلى عبدالله في مقابلة مع برنامج AB Talk، متحدثة عن طفولتها الصعبة، إنها تعرضت لـ التحرش من قبل ثلاثة أشخاص مختلفين لكنهم مقربين وعلى معرفة بوالديها، حيث استغلوا كونها طفلة صغيرة لوالدين من ذوي الإعاقة لن تستطع الحكي لهما أو يشعران بالأمر.

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ليلى عبدالله وتجارب مريرة

وأضافت أنها شعرت بالألم نتيجة هذه التجارب المريرة والتي لم تخبر بها أحدًا، حتى عائلتها، لأنها كانت تعلم أنهم سيعيشون في حزن شديد ولا يستطيعون فعل شيء، فهم أشخاص صامتون ومن أطيب القلوب ويحبون السلام ولا يحبون المشكلات”.

ولفتت “أتذكر أني تعرضت لهذه الحوادث بعمر 6 أو 7 سنوات، وفي عمر 9 سنوات، و11 سنة”.

وأكدت أنها والدها كان يثق في هؤلاء الأشخاص، وكانت تدرك أنه سينكسر قلبه لو تم إخبار بالأمر، وكانت ستشعر أن حياتهم ستنتهي إذا كشفت تعرضها لهذا الأذى في حياتها.

قصة حب فاشلة

وكشفت ليلى عبدالله عن موقف آخر كسرها، حيث كانت تعيش قصة حب، وحينما سألت حبيبها عن موعد خطبته لها من عائلتها، قال لها: “لا، أنا ما أتشرف آخذ فنانة”.

من هي ليلى عبدالله؟

يذكر أن ليلى عبدالله هي ممثلة لبنانية وُلدت في الكويت تركت دراستها لكي تعيل أسرتها، كما تعلمت لغة الإشارة لأن والديها من الصم والبكم، أحبت التمثيل منذ دراستها الابتدائية؛ حيث شاركت في جميع الأنشطة المدرسية.

دخلت المجال الفني في عام 2010، وما زالت مستمرة فيه، وفي ديسمبر 2017 تزوجت من الممثل عبدالله عباس، إلا أن زواجهما لم يدم طويلًا حيث انفصلا في فبراير 2018.

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