ليلى عبدالله : أشخاص مقربون من والدي تحرشوا بي برشلونة لم يُسجل من ركلات حرة مباشرة منذ 2021! استبدال الصمام والشريان الأورطي الصاعد لمريض سبعيني بجازان وزير سابق يعرض التبرع بكليته لصديقه: أقدمها بكل سرور محمد عبدالرحمن اتفاقي حتى 2028 الاتفاق يحسم صفقة ديماراي غراي اليوم جراحة دقيقة لاستئصال كيس ورم على المبيض 4 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم الحشيش والإمفيتامين رونالدو يتصدر تصويت أفضل لاعب بـ غرب آسيا قصة ملهمة.. حادث سيارة غيّر مجرى حياة رائد أعمال شاب
كشفت الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله، عن تعرضها للتحرش خلال الطفولة وذلك كونها ابنة والدين من فئة الصم والبكم.
وقالت ليلى عبدالله في مقابلة مع برنامج AB Talk، متحدثة عن طفولتها الصعبة، إنها تعرضت لـ التحرش من قبل ثلاثة أشخاص مختلفين لكنهم مقربين وعلى معرفة بوالديها، حيث استغلوا كونها طفلة صغيرة لوالدين من ذوي الإعاقة لن تستطع الحكي لهما أو يشعران بالأمر.
وأضافت أنها شعرت بالألم نتيجة هذه التجارب المريرة والتي لم تخبر بها أحدًا، حتى عائلتها، لأنها كانت تعلم أنهم سيعيشون في حزن شديد ولا يستطيعون فعل شيء، فهم أشخاص صامتون ومن أطيب القلوب ويحبون السلام ولا يحبون المشكلات”.
ولفتت “أتذكر أني تعرضت لهذه الحوادث بعمر 6 أو 7 سنوات، وفي عمر 9 سنوات، و11 سنة”.
وأكدت أنها والدها كان يثق في هؤلاء الأشخاص، وكانت تدرك أنه سينكسر قلبه لو تم إخبار بالأمر، وكانت ستشعر أن حياتهم ستنتهي إذا كشفت تعرضها لهذا الأذى في حياتها.
وكشفت ليلى عبدالله عن موقف آخر كسرها، حيث كانت تعيش قصة حب، وحينما سألت حبيبها عن موعد خطبته لها من عائلتها، قال لها: “لا، أنا ما أتشرف آخذ فنانة”.
يذكر أن ليلى عبدالله هي ممثلة لبنانية وُلدت في الكويت تركت دراستها لكي تعيل أسرتها، كما تعلمت لغة الإشارة لأن والديها من الصم والبكم، أحبت التمثيل منذ دراستها الابتدائية؛ حيث شاركت في جميع الأنشطة المدرسية.
دخلت المجال الفني في عام 2010، وما زالت مستمرة فيه، وفي ديسمبر 2017 تزوجت من الممثل عبدالله عباس، إلا أن زواجهما لم يدم طويلًا حيث انفصلا في فبراير 2018.