Icon

50 ألف ريال إعانة المشاريع الفردية لذوي الإعاقة بالشمالية Icon انطلاق ثامن جولات دوري روشن غدًا بـ4 مباريات Icon لحظة وصول الجندي الأمريكي بعد طرده من كوريا الشمالية Icon القمر العملاق الأخير يزين سماء السعودية غدًا Icon الدمام تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد 2023 Icon فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك التذاكر السعودية Icon بيان توضيحي: المقطع المتداول لمنزل منسوب لبنت النبي غير صحيح Icon مدرب مانشستر سيتي: لا أستهدف التتويج بالرباعية Icon تراجع البطالة في السعودية.. اقتصاد مزدهر وفرص متعددة للنجاح Icon 48 مخالفًا ارتكبوا مخالفات رعي بقبضة الأمن البيئي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في قصر ابن رقوش

مآثر المؤسس وولاء أهالي المنطقة في احتفالية أدبي الباحة باليوم الوطني

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
مآثر المؤسس وولاء أهالي المنطقة في احتفالية أدبي الباحة باليوم الوطني
المواطن - حسن عسيري

مواضيع ذات علاقة

احتفل نادي الباحة الأدبي الثقافي باليوم الوطني الـ٩٣ من خلال حزمة من الفعاليات الوطنية، التي عبّرت عن ابتهاج أبناء الوطن بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعًا.

وقد أقيم الاحتفال في (قصر ابن رقوش التاريخي) ببلدة (بني سار) شمال مدينة الباحة. حيث بدأ الحفل عند الساعة الرابعة والنصف عصرًا، واستمر حتى الساعة السادسة مساء أمس.

قد يهمّك أيضاً
إنجازات كبرى في مختلف الألعاب الرياضية

إنجازات كبرى في مختلف الألعاب الرياضية

توقعات بأمطار أعلى من المعدل على معظم المناطق خلال أكتوبر ونوفمبر

توقعات بأمطار أعلى من المعدل على معظم المناطق خلال أكتوبر ونوفمبر

تضحيات الملك المؤسس ورجاله

في بداية الحفل ألقى رئيس النادي الأدبي الأستاذ حسن الزهراني كلمة عبر فيها عن سعادته بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة، التي تذكر الجميع بجهاد الملك المؤسس، وتضحياته مع رجاله في توحيد هذا الوطن العظيم.

ثم ألقى البروفيسور عبد الرزاق بن حمود. قصيدة جميلة نالت استحسان الحضور، بعدها بدأ اللقاء المفتوح مع الشيخ عبدالعزيز بن رقوش بعنوان “بين الملك عبدالعزيز وراشد بن رقوش – : حميمية وطدت الانتماء وعززت الولاء”.

الوحدة الوطنية

وتحدث عن حزمة من الأضواء على تضاريس الوحدة الوطنية، التي قادها الملك عبدالعزيز رحمه الله، في سرد تاريخي رائع، وتوصيف وثائقي ناصع، تناول فيها ابن رقوش من خلال محاضرته حكمة وحنكة إدارة التأسيس، التي انتهجها الملك عبدالعزيز مع شيوخ القبائل وذوي التأثير الاجتماعي، مستعرضاً في هذا الجانب نماذج من المراسلات والوثائق، التي كان يبعثها الملك عبدالعزيز، رحمه الله، إلى الشيخ راشد بن جمعان بن رقوش، رحمه الله، محللاً فيها تلك الحميمية التي كانت تغمر أسطر تلك المراسلات، وعمق وحكمة مضامينها، ما يدلل على عبقرية الملك المؤسس، وإيمانه بالوحدة والتوحيد، ووضع أسس متينة لدولة ناهضة تجمع الشتات وتوحد الصفوف والقلوب.

هذا، وقد رافق اللقاء عرض مرئي للوثائق والمراسلات، وبعد اللقاء بدأت المداخلات بكلمة البروفيسور معجب الزهراني، ثم قصيدة الشاعر فيصل الغامدي، فكلمة للبروفيسور عبدالله مخايش وكيل جامعة الباحة سابقاً.

واختتم اللقاء بتكريم للشيخ عبدالعزيز بن رقوش، بدرع من نادي الباحة الأدبي. وقدمت أيضًا شهادة شكر وتقدير لمدير الجلسة، الأستاذ عبدالناصر بن علي الكرت، عضو مجلس المنطقة، ومدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الباحة سابقا.

الاحتفالية شهدت إقامة معرض للكتاب من إصدارات أدبي الباحة، نال إقبالًا واسعاً من الحضور من كل الفئات والإعمار.

ثم تجول الجميع في جنبات قصر ابن رقوش التاريخي الفسيح وملحقاته، وأبدوا إعجابهم بما رأوا.. وكان ملاحظًا الحضور النوعي والكثيف للقاء الثري الممتع.
وفي السياق نفسه، أقيمت مساءً أمسية شعرية وطنية، بعد المغرب في منزل الشيخ عبدالعزيز بن رقوش، لعدد من الشعراء المبدعين، استمتع فيها الحضور بجميل القصيد، الذي تغنى بالوطن ورموزه ورجالاته، ومنجزاته الفاخرة. بعدها انتقل الجميع لتناول طعام العشاء.

من جهته قال رئيس النادي الأدبي، الأستاذ حسن الزهراني: إن النادي تعوّد في مثل هذه المناسبات الخروج إلى المجتمع، والمواقع التاريخية والتراثية، لربط المناسبة بالمكان، ولمشاركة جميع فئات وأطياف المجتمع.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري روشن
الرياضة

الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري...

الرياضة
المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان
صحة وطب‎

المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

صحة وطب‎
تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل مشكلة التزاحم
السعودية اليوم

تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل...

السعودية اليوم
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي
السعودية اليوم

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي

السعودية اليوم
اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود
حصاد اليوم

اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود

حصاد اليوم
جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي
الرياضة

جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي

الرياضة
صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد
السعودية اليوم

صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد

السعودية اليوم