وقالت السيدة المغربية، في مقابلة مع التلفزيون المغربي، إنه لم يبق لها سوى الله بعد رحيل أفراد عائلتها من جراء الزلزال. وسردت أسماء زوجها وأبنائها الراحلين تحت أنقاض الزلزال وهي كالتالي: آيت منصور مصطفى، والأبناء: حسن، إلهام، غزلان، إلياس.

⛔️ فقدت زوجها و كل أبنائها و لم يبق لها أحد غير الله#زلزال_المغرب pic.twitter.com/T8XOPWN72M — ⛔️ محمد واموسي (@ouamoussi) September 9, 2023

مركز زلزال المغرب

وتسكن السيدة منطقة مراكش، وسط المغرب، حيث مركز الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.2 درجة.

وهذه مجرد قصة بين مئات القصص المؤلمة التي خلّفها الزلزال المدمر، الذي أوقع قرابة ألف قتيل حتى الآن بحسب أحدث الأرقام الرسمية المغربية.

عمليات الإنقاذ

وكتبت وزارة الداخلية المغربية أن معظم الأضرار حدثت خارج المدن والبلدات، وذكرت السلطات أن الزلزال ألحق أضرارًا كبيرة في الطرق بإقليم الحوز.

وتخشى السلطات أن يرتفع العدد خاصة مع تقطع السبل نحو المناطق الريفية إثر تضرر الطرق المؤدية إليها، بما يعيق عمليات الإنقاذ.

الزلزال الأكبر بتاريخ المغرب

وحدد البيان الرسمي مركز الزلزال في إيغيل بإقليم الحوز جنوب المغرب، مشيراً إلى أنه تم تسخير كل الوسائل والإمكانيات للتدخل والإغاثة.

وتسبب الزلزال الذي وصف بالأكبر في تاريخ المغرب بأضرار مادية وانهيارات للمباني. وأفاد مراسل “العربية” و”الحدث” بأن السلطات الصحية في مراكش ناشدت السكان بسرعة التبرع بالدم لإنقاذ الحالات التي تحتاج لنقل الدم.

قوة زلزال المغرب

وبلغت قوة الزلزال نحو 7 درجات على مقياس ريختر، وحُدد مركزه جنوب غرب مدينة مراكش السياحية على بعد 320 كلم جنوب العاصمة الرباط.

وأظهرت مقاطع مصورة، تم تداولها بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الدمار الضخم في قرية تلات يعقوب التابعة لإقليم الحوز في المغرب. وأظهرت المقاطع المنازل المهدمة في مشاهد تقشعر لها الأبدان.

وأفاد الإعلام المغربي بوجود تعبئة كبرى بالمؤسسات الصحية ودعوات للتبرع بالدم لإغاثة ضحايا الزلزال.