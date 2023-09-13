الاتحاد الليبي لكرة القدم: وفاة 4 لاعبين جراء العاصفة دانيال ضبط 13 مخالفًا لدخولهم محميتين دون تصريح مأساة إنسانية.. 74 مصرياً من قرية واحدة ضمن ضحايا فيضانات ليبيا سڤن تطلق وجهتها الترفيهية في ينبع بـ 1.1 مليار ريال مآسي سكان المغرب تتزايد بالمناطق النائية اليوم.. بدء التسجيل في اختبارات القدرات العامة صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف إدارية شاغرة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن 411 وظيفة شاغرة إنقاذ مريضة من نزيف حاد بالجهاز الهضمي في الباحة 85 وظيفة بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
شهدت قرية مصرية مأساة إنسانية حيث فقدت 74 شخصاً من أبنائها في سيول وفيضانات ليبيا.
وأوضح أهالي قرية الشريف مركز ببا محافظة بني سويف جنوب البلاد أنهم استيقظوا صباح أمس الثلاثاء على أنباء تفيد بوفاة وفقد 74 شخصاً من أبناء القرية في إعصار دانيال المدمر الذي ضرب مدينة درنة الليبية.
وأكد أحد أهالي القرية أن نحو 3 آلاف شخص من أبناء القرية يعملون في ليبيا وبمهن مختلفة منذ سنوات وجميعهم أقارب وأبناء عمومة، مضيفاً أن من بين الضحايا 3 أشقاء و7 من عائلة واحدة.
وتعرضت ليبيا لإعصار شديد أدى لوفاة أكثر من 2000 شخص، بالإضافة لمئات المفقودين.
وأرسلت السلطات الليبية جثامين 145 مصرياً قضوا في الإعصار والفيضانات التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية.
وأوضحت مصادر، أن جثامين المصريين وصلت إلى مشرحة طبرق، وتم إنهاء إجراءات إعادتهم لمصر عبر منفذ السلوم البري، وفقا لـ”العربية”.
وطلبت السلطات الليبية من جميع الأجانب ضرورة الإبلاغ عن المفقودين للبحث عنهم أو عن جثامينهم، كما طالبت القاطنين وساكني الأودية في طبرق بضرورة إخلائها ومنع السفر على الطريق العام حفاظاً على حياتهم والابتعاد عن شواطئ البحر.
وكان وفد عسكري مصري برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان قد وصل إلى ليبيا عصر الثلاثاء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاقا من دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الليبي في كافة المحن والأزمات، حيث سيتم التنسيق على سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة، وفقاً لاحتياجاتها لمواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار.
مشاهد مؤلمة وصادمة من #ليبيا لآلاف الجثث على قارعة الطريق 🚨
ربي يرحمهم تعازينا القلبية لضحايا الفيضانات هناك🇱🇾
ادعوا لهم بالرحمة 🤲#اعصار_ليبيا #إعصار_دانيال #StormDaniel #Libya pic.twitter.com/5hBSWyIX63
— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) September 13, 2023