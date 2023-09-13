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جثامين المصريين وصلت لمشرحة طبرق وتم إنهاء إجراءات إعادتهم لمصر

مأساة إنسانية.. 74 مصرياً من قرية واحدة ضمن ضحايا فيضانات ليبيا

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ مساءً
مأساة إنسانية.. 74 مصرياً من قرية واحدة ضمن ضحايا فيضانات ليبيا
المواطن - فريق التحرير

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شهدت قرية مصرية مأساة إنسانية حيث فقدت 74 شخصاً من أبنائها في سيول وفيضانات ليبيا.

وأوضح أهالي قرية الشريف مركز ببا محافظة بني سويف جنوب البلاد أنهم استيقظوا صباح أمس الثلاثاء على أنباء تفيد بوفاة وفقد 74 شخصاً من أبناء القرية في إعصار دانيال المدمر الذي ضرب مدينة درنة الليبية.

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وأكد أحد أهالي القرية أن نحو 3 آلاف شخص من أبناء القرية يعملون في ليبيا وبمهن مختلفة منذ سنوات وجميعهم أقارب وأبناء عمومة، مضيفاً أن من بين الضحايا 3 أشقاء و7 من عائلة واحدة.

وصول جثامين المصريين

وتعرضت ليبيا لإعصار شديد أدى لوفاة أكثر من 2000 شخص، بالإضافة لمئات المفقودين.

وأرسلت السلطات الليبية جثامين 145 مصرياً قضوا في الإعصار والفيضانات التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية.

وأوضحت مصادر، أن جثامين المصريين وصلت إلى مشرحة طبرق، وتم إنهاء إجراءات إعادتهم لمصر عبر منفذ السلوم البري، وفقا لـ”العربية”.

الإبلاغ عن المفقودين

وطلبت السلطات الليبية من جميع الأجانب ضرورة الإبلاغ عن المفقودين للبحث عنهم أو عن جثامينهم، كما طالبت القاطنين وساكني الأودية في طبرق بضرورة إخلائها ومنع السفر على الطريق العام حفاظاً على حياتهم والابتعاد عن شواطئ البحر.

وكان وفد عسكري مصري برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان قد وصل إلى ليبيا عصر الثلاثاء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاقا من دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الليبي في كافة المحن والأزمات، حيث سيتم التنسيق على سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة، وفقاً لاحتياجاتها لمواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار.

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