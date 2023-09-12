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فرق الإنقاذ تعجز عن الوصول للمناطق المنكوبة

مأساة في درنة الليبية.. أحياء كاملة اختفت بسكانها والجثث تملأ الشوارع

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
مأساة في درنة الليبية.. أحياء كاملة اختفت بسكانها والجثث تملأ الشوارع
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المواطن - فريق التحرير

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مأساة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى في شرق ليبيا، وتحديداً في مدينة درنة، حيث اختفت أحياء كاملة بسكانها في مياه الفيضانات العارمة التي خلفها إعصار دانيال المدمر.

الجثث تملأ الشوارع

ووثقت مقاطع وصور الجثث تملأ الشوارع في ظل عجز الجهات المعنية وفرق الإنقاذ من الوصول إليها بسبب تدفق مياه الفيضانات واستمرار جريان السيول الهادرة.

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وأفادت تقارير إعلامية واردة من ليبيا بأن عدداً من سكان المناطق المتضررة جراء الإعصار دانيال قالوا إن وحدات الإنقاذ لم تصل إلى مناطقهم بعد.

مقتل وتشريد المئات

وتسبب الإعصار دانيال في مقتل وتشريد المئات في شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن أهالي منطقة الوردية ببلدية الساحل القول إن وحدات الإنقاذ والاستجابة للطوارئ “لم تصل إلى المنطقة، وإن جهود الإنقاذ تستمر حتى الآن بشكل عشوائي من السكان”.

بينما صرح وزير الطيران الليبي هشاغم شكيوات بقوله إن 25% من مدينة درنة قد اختفى بالكامل من الوجود، وفقاً لـ”رويترز”.

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