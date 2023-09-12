“العبيكان للزجاج” توصي بزيادة رأس المال إلى 320 مليون ريال توقعات بارتفاع ضحايا إعصار ليبيا لـ 10 آلاف التعاون الإسلامي تناشد الدول الأعضاء مساعدة ليبيا إزالة أكثر من 450 ألف إعلان عقاري مخالف منذ بدء الامتثال مأساة في درنة الليبية.. أحياء كاملة اختفت بسكانها والجثث تملأ الشوارع إنقاذ حياة مريض تعرض لجلطات متعددة في نجران السعودية تعزي ليبيا في ضحايا الفيضانات بدرنة مشاهد مروعة للسيول تجرف المنازل بساكنيها في درنة الليبية لا تأثير مباشر للعاصفة دانيال على أجواء السعودية الدرع العربي والإنماء طوكيو تعلنان موافقة ساما على صفقة الاندماج
مأساة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى في شرق ليبيا، وتحديداً في مدينة درنة، حيث اختفت أحياء كاملة بسكانها في مياه الفيضانات العارمة التي خلفها إعصار دانيال المدمر.
ووثقت مقاطع وصور الجثث تملأ الشوارع في ظل عجز الجهات المعنية وفرق الإنقاذ من الوصول إليها بسبب تدفق مياه الفيضانات واستمرار جريان السيول الهادرة.
وأفادت تقارير إعلامية واردة من ليبيا بأن عدداً من سكان المناطق المتضررة جراء الإعصار دانيال قالوا إن وحدات الإنقاذ لم تصل إلى مناطقهم بعد.
وتسبب الإعصار دانيال في مقتل وتشريد المئات في شرق البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن أهالي منطقة الوردية ببلدية الساحل القول إن وحدات الإنقاذ والاستجابة للطوارئ “لم تصل إلى المنطقة، وإن جهود الإنقاذ تستمر حتى الآن بشكل عشوائي من السكان”.
بينما صرح وزير الطيران الليبي هشاغم شكيوات بقوله إن 25% من مدينة درنة قد اختفى بالكامل من الوجود، وفقاً لـ”رويترز”.
"أحياء سكنية اختفت بسكانها في شرق #ليبيا".. مشاهد صادمة لجثث في شوارع #درنة جراء #إعصار_دانيال#الحدث pic.twitter.com/QVMFqBpQU5
— ا لـحـدث (@AlHadath) September 12, 2023