مأساة ليبي ينتظر خروج جثامين عائلته من البحر منذ 3 أيام

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لشاب ليبي من مدينة درنة الليبية، قيل أنه يقف هكذا منذ أيام على الساحل ينتظر أن يقذف البحر بجثامين عائلته المفقودة بعد إعصار دانيال الذي تسبب بسيول قضت على رُبع المدينة.

حصيلة الضحايا

وأكدت الأمم المتحدة الأحد أن حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة شرقي ليبيا تجاوزت 11 ألف قتيل، نقلًا عن الهلال الأحمر الليبي، لكن متحدثًا باسم الهلال الأحمر الليبي نفى هذه الحصيلة.

فيما تواصل أجهزة الإسعاف بمساندة فرق أجنبية عمليات البحث عن آلاف القتلى والمفقودين بعد أسبوع من الكارثة.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي استند أيضًا إلى أرقام الهلال الأحمر الليبي، قد قال: إن 10,100 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين في المدينة المنكوبة. وأضاف التحديث أن الفيضانات أودت بحياة 170 شخصًا في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة.

وتضمن تقرير الأمم المتحدة هذه الأرقام من المتوقع أن ترتفع حيث تعمل طواقم البحث والإنقاذ بدأب للعثور على ناجين.