مؤشرات قوية تؤيد فوز ترامب بترشيح الجمهوريين لانتخابات 2024

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أيد العديد من مراقبي الحزب الجمهوري الاعتراف بأن الرئيس السابق دونالد ترامب من المرجح للغاية أن يصبح مرشح الحزب للرئاسة في انتخابات 2024.
وقالت صحيفة “واشنطن بوست”: إنه تبقى أقل من أربعة أشهر على بدء السباق التمهيدي الجمهوري في أيوا، فإن العديد من قادة الحزب المنتخبين مثل رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، ومسؤولي الحزب الجمهوري المحليين وعملاء الحزب يقولون بشكل أكثر مباشرة: إنهم يتوقعون أن يقود ترامب التذكرة الجمهورية في العام المقبل. وحتى بين هؤلاء الذين يعارضونه، يقول البعض: إنهم يتجهون نحو هذه النتيجة.
ويواجه ترامب 91 تهمة جنائية في أربع قضايا، استطاع ترامب أن يبني تقدمًا هذا العام على عدد من المنافسين الذين يتحدون هيمنته على الحزب. وصور ترامب نفسه كضحية لمعركة قانونية مسيسة، وهو السرد الذي كان له صدى بين الناخبين الجمهوريين. لكن المدعين المشاركين في هذه القضايا يقولون: إنهم يتحركون وفقًا للقانون وليس السياسة.
وتقول واشنطن بوست: إن التفاؤل بشأن فرص ترامب يمتد إلى أعلى مستويات قيادات الحزب الجمهوري في الكابيتول. فقد قال مكارثي، في مقابلة مع فوكس نيوز تم بثها الأسبوع الماضي: إنه يعتقد أن ترامب سيكون المرشح.
وفي يونيو الماضي، قال مكارثي: إنه لا يعرف ما إذا كان ترامب سيكون المرشح الأقوى، وهي التصريحات التي أغضبت ترامب، وتراجع مكارثي عن موقفه. وقال السيناتور باتريك ماكنري، الحليف المقرب من مكارثي: إن رئيس مجلس النواب يتفهم بشكل قوي جدًّا ما يريده الناخبون الجمهوريون، ومن الواضح في استطلاعات الرأي العام أن ترامب هو الأقوى.
وقال مستشار لترامب: إن الأخير لم يتحدث مع مكارثي في الأيام التي تلت مقابلة رئيس مجلس النواب مع فوكس نيوز، مشيرًا إلى أن الرئيس لا يتعامل مع السباق التمهيدي على أنه محسوم، لكنه يستعد لإعادة التسابق مع الرئيس بايدن.