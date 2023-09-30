ماتيوس مشيدًا بـ بايرن ميونيخ: يسير على الطريق الصحيح

شدد النجم الألماني السابق، لوتار ماتيوس، على تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ خلال الفترة الماضية.

ماتيوس يُشيد بأداء بايرن ميونيخ

وعلق ماتيوس قائلًا: “بايرن ميونيخ يسير الآن في الطريق الصحيح، البافاري وجد إيقاعه ومستواه الجيد في المباريات القليلة الماضية”.

وتابع النجم الألماني تصريحاته قائلًا: “أرى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ لم يصل للمستوى الذي يريده المدرب توماس توخيل“.

وكان البايرن قد بدأ منافسات الموسم الرياضي الحالي بالخسارة بثلاثية دون رد أمام لايبزيج في كأس السوبر الألماني، قبل أن يستعيد مستواه ويقدم مستوى مميزًا في الدوري الألماني لكرة القدم.

لايبزيج ضد البايرن

على الجانب الآخر، يستعد البايرن لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج، عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني الممتاز.

ويحتل البايرن المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج في المركز الخامس برصيد 12 نقطة.