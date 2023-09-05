ماجد الكدواني يبكي بعد غناء ابنته ساندرا

أعدت الإعلامية المصرية إسعاد يونس، مفاجأة للفنان المصري ماجد الكدواني وذلك خلال حلوله ضيفًا في برنامجها “صاحبة السعادة، ما دفعه للتأثر والبكاء.

بكاء ماجد الكدواني

وخلال الحلقة التي أذيعت أمس، فوجئ ماجد الكدواني بدخول ابنته ساندرا إلى الاستوديو، والبدء في غناء أغنية “بنت أبويا”، التي كانت ضمن أحداث مسلسل “موضوع عائلي” الجزء الثاني، وحققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا.

وحين دخلت الابنة الاستديو، لم يستطع ماجد الكدواني إخفاء تأثره ومشاعره، مندهشًا من تواجدها وغنائها له باكيًا من سعادته، ثم قبّل يد إسعاد يونس، وحضن ابنته، معبرًا عن سعادته بوجودها.

وكشفت إسعاد يونس أنها أعدت تلك المفاجأة بالتنسيق مع زوجته وصديقه المنتج أحمد الجنايني.

فيما أكد الكدواني أن الأخير كان له دور مهم في دعم موهبة ابنته كمطربة.

اعتذار لزوجته

وعن قصة تعارفه على زوجته، كشف الفنان ماجد الكدواني أنه التقى بها في السنة الثالثة بالكلية، قائلًا “قلت لها معجب بكِ ونريد أن نتقرب فقالت لي أنها لا تفكر الآن ولكن وجدتها تطلب مني أن أصبح عليها كل يوم لنتعرف على بعضنا، وكل يوم أصبح عليها 10 مرات وأذهب إليها في قسم التصوير، لنتقرب من بعض”.

وتابع قوله “تقدمت لها وكان أهلها سيهاجرون إلى أمريكا، وأسرتها كانت جميلة للغاية ووالدتها امرأة حنونة واستوعبوني واحتوني وعشت في بيتها 14 سنة حتى تخرجت من معهد الفنون المسرحية، وتزوجنا في عام 1994 وتخرجت من الفنون المسرحية عام 1995”.

ووجه ماجد الكدواني، رسالة لزوجته معتذرًا لها عن كل يوم ضايقها، شاكرًا الله على نعمة وجودها في حياته وأبنائه.