Icon

روائع الأوركسترا السعودية في نيويورك Icon أسرع ببغاء يقود دراجة ويحطم الرقم القياسي Icon بدء سريان أحكام نظام حماية البيانات الشخصية اليوم Icon سبب كارثة درنة الليبية برؤية الزعاق Icon 4 تنبيهات بشأن اصطحاب الأطفال عند أداء العمرة Icon أسعار الذهب تتراجع وتسجل أدنى تسوية خلال 3 أسابيع Icon إيرادات فيلم شاروخان بدور العرض السعودية يفتح شهية صناع السينما الهندية Icon مقتل 3 ضباط جيش وشرطي هندي خلال اشتباكات بكشمير Icon هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب الحسكة السورية Icon إجراء في حساب المواطن قد يؤثر على أهلية رب الأسرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
تصلح لإنتاج غرسات مسامية لأنسجة العظام

مادة معدنية تشبه في هيكلها العظام الحقيقية

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ صباحاً
مادة معدنية تشبه في هيكلها العظام الحقيقية
المواطن - فريق التحرير

تمكن خبراء المعادن الروس من الحصول على بنى مسامية، يمكن للخلايا الحية المرور من خلالها بسهولة، وفق تاس.

تشبه العظام الحقيقية

ولفت المكتب الإعلامي لجامعة سكولتيخ، إلى أن هذه البنى تصلح لإنتاج غرسات مسامية لأنسجة العظام، تعتمد على مركبات النيكل والتيتانيوم.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يصل الهند لرئاسة وفد السعودية في قمة قادة دول مجموعة العشرين

ولي العهد يصل الهند لرئاسة وفد السعودية في قمة قادة دول مجموعة...

رياح شديدة وتدنٍّ في الرؤية على المدينة المنورة اليوم

رياح شديدة وتدنٍّ في الرؤية على المدينة المنورة اليوم

وتسمح التكنولوجيا الجديدة بنقل الخصائص الحيوية (الشبيهة بالطبيعية) إلى الغرسات المعدنية المصنوعة من مركبات النيكل والتيتانيوم.

وقد تمكن الباحثون من إعادة إنتاج خاصية العظام هذه باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، الأمر الذي يمهد لإمكانية الحصول على مادة مسامية من مسحوق النيكل والتيتانيوم، تشبه في هيكلها العظام الحقيقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 37 كجم حشيش بعسير
أخبار أمنية

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 37 كجم...

أخبار أمنية
لاعبو الجهراء الكويتي عن صفقات دوري روشن: فخر عالمي بصناعة سعودية
الرياضة

لاعبو الجهراء الكويتي عن صفقات دوري روشن:...

الرياضة
وظائف شاغرة بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

حصاد اليوم
رقم جنوني يجمع نيمار مع مالكوم قبل الهلال
الرياضة

رقم جنوني يجمع نيمار مع مالكوم قبل...

الرياضة
نهاية مذلة لمروج مخدرات قبض عليه أمام والده
السعودية اليوم

نهاية مذلة لمروج مخدرات قبض عليه أمام...

السعودية اليوم
أحقية الخاطب في استرداد هداياه بعد فسخ الخطبة
السعودية اليوم

أحقية الخاطب في استرداد هداياه بعد فسخ...

السعودية اليوم
ضبط مواطن ومخالف لأمن الحدود لترويجهما المخدرات بجازان والباحة
أخبار أمنية

ضبط مواطن ومخالف لأمن الحدود لترويجهما المخدرات...

أخبار أمنية
حان وقت ارتداء أقنعة كورونا مرة أخرى
صحة وطب‎

حان وقت ارتداء أقنعة كورونا مرة أخرى

صحة وطب‎