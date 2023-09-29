ماذا طلب نجم الطائي من لجنة المسابقات بعد الخسارة أمام النصر ؟

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كشف اللاعب عبدالعزيز الحرابي، لاعب نادي الطائي، عن مطلبه للجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد الخسارة من النصر بنتيجة 2/ 1 في الجولة الثامنة من عمر الدوري.
وقال الحرابي في تصريحات لـ قناة SSC: “أتمنى من لجنة المسابقات في الرابطة ضبط مواعيد المباريات حيث تكون بعيدة عن وقت الصلاة، لأنه من الصعب اللعب والمؤذن يؤذن”.
وتابع: “لم نستغل إحراز هدف التعادل في شباك النصر، ويجب أن نقدم الأفضل في المباريات المقبلة”.
وفي مباراة النصر والطائي، كان الشوط الأول انتهى بتفوق العالمي بهدف دون رد سجله البرازيلي تاليسكا.
وفي الشوط الثاني، سجل فريق فارس الشمال هدف التعادل عبر اللاعب فيرجيل ميسيدان في الدقيقة الـ 80، ثم نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في إضافة الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الـ 88 من ركلة جزاء.
وبعد المباراة، أصبح رصيد النصر 18 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فارس الشمال عند 7 نقاط في المركز الـ 12.
"أتمنى من لجنة المسابقات النظر في وقت المباريات لدخولها وقت الصلاة "
🎤 عبدالعزيز الحرابي – لاعب #الطائي#دوري_روشن_السعودي#النصر_الطائي | #SSC pic.twitter.com/YpG4O4LBsG
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 29, 2023