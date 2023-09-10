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مارسيلو غروهي يقترب من مغادرة الاتحاد!

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٣ مساءً
مارسيلو غروهي يقترب من مغادرة الاتحاد!
المواطن - فريق التحرير

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تُخيم حالة من الغموض على مصير حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وسط أنباء عن اقترابه من الرحيل.

مارسيلو غروهي في طريقه للرحيل

وأكدت تقارير، أن مارسيلو غروهي سيغادر الاتحاد هذا الصيف، بسبب عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بجانب وجود الحارس المخضرم عبدالله المعيوف، الوافد حديثًا من الهلال.

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وانضم مارسيلو غروهي إلى صفوف الاتحاد في يناير عام 2019، قادمًا من صفوف غريميو، وشارك معه في 128 مباراة رسمية في جميع البطولات، واهتزت شباكه 110 مرة، ونجح في الحفاظ على نظافة الشباك 48 مرة.

مارسيلو غروهي
غروهي – المصدر @ittihad

الجماهير تتفاعل مع رحيل غروهي

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء عبر منصة “إكس”، وقال أحد المتابعين: “سبب بقائنا بالدوري.. سبب عودتنا للمنافسة.. سبب تحقيقنا للسوبر.. سبب تحقيقنا للدوري.. أفضل حارس بالدوري من ٥ سنوات”.

مارسيلو غروهي
غروهي – المصدر @ittihad

وواصل حديثه قائلًا: “كل هذا مو مهم، مارسيلو غروهي ٩٠٪ مرشح المغادرة من أجل استمرار الساطي عبدالرزاق حمدالله”، وقال ابن عويضة: “لو تم استبعاد غروهي من الاتحاد كارثة”.

وعلق محمد القرني على احتمالية رحيل غروهي، قائلًا: “فنيًا بوجود المعيوف ومادًيا للنادي أراه أفضل خيار؛ ويسجل كلاعب ٩ لاعب استثمار يشارك في البطولات الخارجية”، وكتب شايع: “أتوقع اننا نعيش اللحظات الأخيرة في مسيرة غروهي وتوقعي أنه هو المستبعد”.

مارسيلو غروهي
غروهي – المصدر spl

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