مارسيلو غروهي يقترب من مغادرة الاتحاد!

تُخيم حالة من الغموض على مصير حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وسط أنباء عن اقترابه من الرحيل.

مارسيلو غروهي في طريقه للرحيل

وأكدت تقارير، أن مارسيلو غروهي سيغادر الاتحاد هذا الصيف، بسبب عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بجانب وجود الحارس المخضرم عبدالله المعيوف، الوافد حديثًا من الهلال.

وانضم مارسيلو غروهي إلى صفوف الاتحاد في يناير عام 2019، قادمًا من صفوف غريميو، وشارك معه في 128 مباراة رسمية في جميع البطولات، واهتزت شباكه 110 مرة، ونجح في الحفاظ على نظافة الشباك 48 مرة.

الجماهير تتفاعل مع رحيل غروهي

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء عبر منصة “إكس”، وقال أحد المتابعين: “سبب بقائنا بالدوري.. سبب عودتنا للمنافسة.. سبب تحقيقنا للسوبر.. سبب تحقيقنا للدوري.. أفضل حارس بالدوري من ٥ سنوات”.

وواصل حديثه قائلًا: “كل هذا مو مهم، مارسيلو غروهي ٩٠٪ مرشح المغادرة من أجل استمرار الساطي عبدالرزاق حمدالله”، وقال ابن عويضة: “لو تم استبعاد غروهي من الاتحاد كارثة”.

وعلق محمد القرني على احتمالية رحيل غروهي، قائلًا: “فنيًا بوجود المعيوف ومادًيا للنادي أراه أفضل خيار؛ ويسجل كلاعب ٩ لاعب استثمار يشارك في البطولات الخارجية”، وكتب شايع: “أتوقع اننا نعيش اللحظات الأخيرة في مسيرة غروهي وتوقعي أنه هو المستبعد”.