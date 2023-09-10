مارسيلو غروهي يقترب من مغادرة الاتحاد! إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات في جازان سبب معاناة إيطاليا ضد مقدونيا بـ تصفيات كأس أوروبا 2024 المرور: تأكدوا من خلو المركبة من المواد القابلة للتفاعل مع الحرارة مشاركة تاريخية لأمارا ضيوف مع منتخب السنغال تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي وزير الطاقة: السعودية تتجه لقائمة أكبر 15 اقتصادًا بالعالم ضبط مروج وإحباط تهريب القات بالرياض وجازان فليك يكشف أسباب خسارة منتخب ألمانيا ضد اليابان المجلس العسكري في النيجر يتهم فرنسا بالتخطيط لتدخل عسكري
تُخيم حالة من الغموض على مصير حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وسط أنباء عن اقترابه من الرحيل.
وأكدت تقارير، أن مارسيلو غروهي سيغادر الاتحاد هذا الصيف، بسبب عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بجانب وجود الحارس المخضرم عبدالله المعيوف، الوافد حديثًا من الهلال.
وانضم مارسيلو غروهي إلى صفوف الاتحاد في يناير عام 2019، قادمًا من صفوف غريميو، وشارك معه في 128 مباراة رسمية في جميع البطولات، واهتزت شباكه 110 مرة، ونجح في الحفاظ على نظافة الشباك 48 مرة.
وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء عبر منصة “إكس”، وقال أحد المتابعين: “سبب بقائنا بالدوري.. سبب عودتنا للمنافسة.. سبب تحقيقنا للسوبر.. سبب تحقيقنا للدوري.. أفضل حارس بالدوري من ٥ سنوات”.
وواصل حديثه قائلًا: “كل هذا مو مهم، مارسيلو غروهي ٩٠٪ مرشح المغادرة من أجل استمرار الساطي عبدالرزاق حمدالله”، وقال ابن عويضة: “لو تم استبعاد غروهي من الاتحاد كارثة”.
وعلق محمد القرني على احتمالية رحيل غروهي، قائلًا: “فنيًا بوجود المعيوف ومادًيا للنادي أراه أفضل خيار؛ ويسجل كلاعب ٩ لاعب استثمار يشارك في البطولات الخارجية”، وكتب شايع: “أتوقع اننا نعيش اللحظات الأخيرة في مسيرة غروهي وتوقعي أنه هو المستبعد”.