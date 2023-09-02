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دون الحاجة لوجود رقم هاتف معرف

ماسك يتيح مكالمات الفيديو والصوت على منصة إكس قريبًا

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٧ مساءً
ماسك يتيح مكالمات الفيديو والصوت على منصة إكس قريبًا
المواطن - فريق التحرير

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أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة إكس -تويتر سابقاً- أن الشركة تعمل على تفعيل خاصية مكالمات الفيديو والصوت عبر المنصة دون الحاجة لوجود رقم هاتف معرف.

الخدمة متاحة على عدة أنظمة

وقال إيلون ماسك :”إن الخاصية الجديدة ستكون متاحة على أنظمة آي أو إس وأندرويد وماك وأجهزة الكمبيوتر الشخصي”.

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خدمات منصات ميتا

ويسعى ماسك لجعل منصة إكس منصة مفضلة لإجراء المكالمات على مستوى العالم.

وبهذه الخطوة ستقدم منصة إكس خدمات مماثلة لخدمات منصات شركة ميتا.

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