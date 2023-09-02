ماسك يتيح مكالمات الفيديو والصوت على منصة إكس قريبًا

أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة إكس -تويتر سابقاً- أن الشركة تعمل على تفعيل خاصية مكالمات الفيديو والصوت عبر المنصة دون الحاجة لوجود رقم هاتف معرف.

الخدمة متاحة على عدة أنظمة

وقال إيلون ماسك :”إن الخاصية الجديدة ستكون متاحة على أنظمة آي أو إس وأندرويد وماك وأجهزة الكمبيوتر الشخصي”.

خدمات منصات ميتا

ويسعى ماسك لجعل منصة إكس منصة مفضلة لإجراء المكالمات على مستوى العالم.

وبهذه الخطوة ستقدم منصة إكس خدمات مماثلة لخدمات منصات شركة ميتا.