تحذير.. جرعة المكملات الزائدة قد تزيد نمو السرطان بـ900 منتج إعلامي.. “تعليم الرياض” يصدر التقرير الإعلامي التفاعلي لانطلاقة العام الدراسي كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين حديث العالم الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية فيتنام موعد مباراة تشيلسي ضد نوتينجهام فورست كيف تمنع ميتا من استخدام معلوماتك الشخصية؟ جواو كانسيلو: برشلونة كان دائمًا نادي أحلامي عبدالصمد الزلزولي يُغادر برشلونة رسميًا ضبط 15351 مخالفاً بينهم 14 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف ماسك يتيح مكالمات الفيديو والصوت على منصة إكس قريبًا
أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة إكس -تويتر سابقاً- أن الشركة تعمل على تفعيل خاصية مكالمات الفيديو والصوت عبر المنصة دون الحاجة لوجود رقم هاتف معرف.
وقال إيلون ماسك :”إن الخاصية الجديدة ستكون متاحة على أنظمة آي أو إس وأندرويد وماك وأجهزة الكمبيوتر الشخصي”.
ويسعى ماسك لجعل منصة إكس منصة مفضلة لإجراء المكالمات على مستوى العالم.
وبهذه الخطوة ستقدم منصة إكس خدمات مماثلة لخدمات منصات شركة ميتا.