Icon

6 خطوات للتعامل مع انفجار الإطار أثناء القيادة Icon تسليم 123 وحدة سكنية بتمويل سعودي في تونس Icon 6 فعاليات مشوقة بالدائر في اليوم الوطني الـ93 Icon تقديم موعد صرف مكافأة طلاب الجامعات للغد Icon حالات الإصابة بالصداع بسبب تناول الكافيين Icon اليونسكو تُدرج محمية عروق بني معارض على قائمتها للتراث العالمي Icon 3 نصائح ذهبية لتعزيز وظائف المخ والإدراك Icon ماسك يحصل على إذن لزرع رقاقة إلكترونية في أدمغة البشر Icon الحياة الفطرية: حلمنا تحقق بضم عروق بني معارض لليونسكو Icon واتساب يختبر نسخة تجريبية خاصة بحواسيب آيباد اللوحية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
لعلاج مشاكل الحركة

ماسك يحصل على إذن لزرع رقاقة إلكترونية في أدمغة البشر

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ مساءً
ماسك يحصل على إذن لزرع رقاقة إلكترونية في أدمغة البشر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حصلت شركة Neuralink، التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على موافقة من لجنة مراجعة مستقلة، أمس الثلاثاء، للبدء في تجنيد مشتركين، وذلك أول تجربة بشرية لزرع الرقاقة الإلكترونية في الدماغ لمرضى الشلل.

علاج مصابي الشلل

وأوضحت الشركة في بيان أن الأشخاص الذين يعانون من الشلل، بسبب إصابة الحبل الشوكي العنقي أو التصلب الجانبي الضموري قد يكونون مؤهلين للمشاركة في الدراسة، من دون الكشف عن عدد المشتركين، الذين سيتم تسجيلهم في التجربة، والتي من المتوقع أن تستغرق حوالي 6 سنوات لاستكمالها.

قد يهمّك أيضاً
القبض على مواطن روج مخدرات بدراجة نارية في الأحساء

القبض على مواطن روج مخدرات بدراجة نارية في الأحساء

لأول مرة في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 33 تريليون دولار

لأول مرة في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 33 تريليون دولار

التحكم في الحركة

وسوف تستخدم الدراسة روبوتاً لزرع شريحة إلكترونية عصبية في الدماغ، التي من شأنها التحكم في نية الحركة، وأضافت نورولينك أن هدفها الأولي يتمثل في تمكين الأشخاص من التحكم في مؤشر الكمبيوتر، أو لوحة المفاتيح باستخدام أفكارهم فقط.

وكان ماسك شارك طموحات شركة Neuralink الكبيرة، حيث قال إنها ستمكن من إجراء عمليات زرع سريعة لأجهزتها، وذلك لعلاج حالات مثل السمنة والتوحد والاكتئاب وفصام الشخصية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج منذ 2017
الرياضة

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج...

الرياضة
نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة الأولى
الرياضة

نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة...

الرياضة
هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام ليتوانيا
الرياضة

هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام...

الرياضة
معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في وظيفة خاضعة لـ التأمينات
السعودية اليوم

معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في...

السعودية اليوم
زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني
العالم

زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني

العالم
مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء الهلال
الرياضة

مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء...

الرياضة
الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة المحلية
السعودية اليوم

الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في نجران
أخبار أمنية

إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع لتنظيم التداول...

أخبار أمنية