ماسك يحصل على إذن لزرع رقاقة إلكترونية في أدمغة البشر

حصلت شركة Neuralink، التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على موافقة من لجنة مراجعة مستقلة، أمس الثلاثاء، للبدء في تجنيد مشتركين، وذلك أول تجربة بشرية لزرع الرقاقة الإلكترونية في الدماغ لمرضى الشلل.

علاج مصابي الشلل

وأوضحت الشركة في بيان أن الأشخاص الذين يعانون من الشلل، بسبب إصابة الحبل الشوكي العنقي أو التصلب الجانبي الضموري قد يكونون مؤهلين للمشاركة في الدراسة، من دون الكشف عن عدد المشتركين، الذين سيتم تسجيلهم في التجربة، والتي من المتوقع أن تستغرق حوالي 6 سنوات لاستكمالها.

التحكم في الحركة

وسوف تستخدم الدراسة روبوتاً لزرع شريحة إلكترونية عصبية في الدماغ، التي من شأنها التحكم في نية الحركة، وأضافت نورولينك أن هدفها الأولي يتمثل في تمكين الأشخاص من التحكم في مؤشر الكمبيوتر، أو لوحة المفاتيح باستخدام أفكارهم فقط.

وكان ماسك شارك طموحات شركة Neuralink الكبيرة، حيث قال إنها ستمكن من إجراء عمليات زرع سريعة لأجهزتها، وذلك لعلاج حالات مثل السمنة والتوحد والاكتئاب وفصام الشخصية.